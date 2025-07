El Barça confía estar en la regla del 1:1 en agosto

El FC Barcelona es optimista sobre la evolución de su situación financiera y confía que estará en la regla del 1:1 a principios del próximo mes de agosto, lo que le dejará las manos libres para poder cerrar las operaciones del mercado de fichajes pendientes.

Los responsables azulgranas cuentan con que a finales del mes de julio ya estará finalizada la auditoría y entonces podrán entregarla a LaLiga para que sus ejecutivos puedan revisarla y que la patronal de los clubes dé su OK al informe del estado de las cuentas culés.

Para volver a situarse en la llamada regla del 1:1 cuentan con que el auditor, la firma Crowe Spain, certificará que los 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou ya están acabados y se pueden comercializar, tal y como anunció la entidad azulgrana días atrás y por tanto computará los 100 millones de euros correspondientes a los derechos de explotación.

También están convencidos de que la empresa auditora certificará que los 42 millones que faltan por abonar del acuerdo con New Era están comprometidos y por tanto pueden ser valorados como ingresos, llegando a los 100 millones que estipula el acuerdo. Esta cantidad la abonará la empresa de Ruslan Birladeanu en dos plazos ya acordados, en septiembre el primero y el segundo de ellos en 2026.

La clave para las inscripciones

Una vez que los técnicos de LaLiga den el visto bueno a la auditoria presentada por el Barça, el club volverá a estar dentro de la regla del 1:1, de manera que la dirección deportiva tendrá un mayor margen operativo para cerrar las operaciones pendientes.

Paralelamente, el Barça deberá resolver un último paso para poder inscribir a los nuevos fichajes, y es reducir la masa salarial para crear un margen que permita incluir los sueldos de los recién llegados.

La fórmula para conseguirlo pasa por la salida de Marc-André Ter Stegen, con el que en principio no se cuenta como primer portero tras el fichaje de Joan Garcia. Pero además, el Barça necesita cerrar el traspaso de uno de los jugadores que eran susceptibles de abandonar la plantilla y habían sonado en las últimas semanas como posibles bajas. Fermín López no está en venta a pesar del interés de varios clubes, y la apuesta pasa por Andreas Christensen o Ronald Araujo, que en principio han mostrado su deseo de continuar en can Barça.