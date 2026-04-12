El Barça confía en Lamine Yamal como portavoz: el jugador dará la cara ante la prensa en el Metropolitano

El Barça no podría haber elegido mejor portavoz. Lamine Yamal llega a la previa del gran duelo europeo con el brazo caliente y la confianza por las nubes después de firmar una actuación descomunal en el derbi. Gol, dos asistencias y la jugada que abrió el camino al cuarto tanto: el extremo de Mataró fue el jugador diferencial que los culés necesitaban en la tarde-noche más exigente de la temporada doméstica. Ahora, el foco se desplaza a Madrid y a la máxima competición continental.

El gran protagonista

No era un partido cualquiera y Lamine lo entendió desde el primer minuto. Con la presión del derbi y la mirada de toda Europa puesta en el Camp Nou, el joven internacional respondió con la madurez de un veterano. Su gol, aplaudido en todo el mundo, y sus dos asistencias no solo resolvieron el clásico ante el Espanyol, sino que también enviaron un mensaje inequívoco a sus próximos rivales: el Barça de Flick va sobrado de talento y de confianza.

Es el jugador elegido por el club para dar voz al equipo junto al técnico alemán en la sala de prensa del Estadio Metropolitano. El club blaugrana ha confirmado que será Lamine Yamal quien, a las 17:15 horas del lunes 13 de abril, tomará el micrófono en nombre de sus compañeros.

Viaje y entrenamiento

Antes de las comparecencias ante la prensa, la expedición culé tomará un vuelo tempranero. A las 10:30 horas saldrá desde Barcelona el avión que trasladará a la plantilla y al cuerpo técnico a la capital. Una vez en Madrid, el equipo se personará en el Metropolitano para un entrenamiento de 15 minutos abierto a los medios informativos, programado a las 18:00 horas. El ritual de la previa de Champions echará así a andar con Lamine como gran estrella.