El Barça confía en el 'factor Camp Nou' para seguir soñando en la Champions

No había empezado la temporada y varios futbolistas del vestuario del FC Barcelona, especialmente Lamine Yamal, ya verbalizaban públicamente que tenían entre ceja y ceja la Champions League. La eliminación contra el Inter de Milán el curso pasado fue realmente dura, por el fondo y por las formas, y después de dar un salto competitivo en los torneos estatales en el primer año de Hansi Flick en el banquillo, la plantilla blaugrana afrontó la presente campaña con la voluntad de dar un golpe sobre la mesa en Europa.

Varios meses después, ya en la fase de eliminatorias, la ilusión culé sigue intacta. La ‘fase liga’ no fue perfecta, ni mucho menos; las derrotas ante el PSG en casa y frente al Chelsea en Stamford Bridge dejaron claro al Barça que tenía mucho por mejorar si quería lograr su anhelado objetivo. Los de Flick reaccionaron a tiempo y sellaron el pase directo a la siguiente ronda. En el St James’ Park, en el inicio del camino definitivo hacia Budapest, la actuación barcelonista tampoco fue perfecta, ni por asomo, pero entre Dani Olmo, que provocó un penalti en el último suspiro, y Lamine Yamal, que no perdonó desde los once metros, salvaron los muebles. El Spotify Camp Nou dictará sentencia. No se puede fallar.

Un rival exigente

Como reza el tópico, llega la hora de la verdad. El momento de transformar las palabras en hechos y colarse entre los ocho aspirantes finales a la Champions por tercer año consecutivo. El Barça tiene la oportunidad de demostrar que la travesía por el desierto continental que vivió (o sufrió) antaño ya forma parte del pasado. Alcanzar los cuartos de final es el mínimo exigible para un equipo obligado a ser competitivo al máximo nivel, independientemente de su delicada situación económica, por muy mala que sea respecto a la de sus contrincantes. El ‘Més que un club’ también es esto.

El Newcastle no lo pondrá fácil. Apesar de que la clasificación de la Premier League revela que el cuadro dirigido por Eddie Howe (noveno) no está siendo capaz de encadenar buenos partidos y resultados, las ‘urracas’ tienen muchos argumentos para creer en sus opciones de prolongar la que ya es su trayectoria más longeva en la Champions. Sin ir más lejos, llegan a la cita tras asaltar al Chelsea a domicilio y a principios de mes vencieron al Manchester United. Con Anthony Gordon recuperado como gran diferencia respecto al duelo de ida, el conjunto inglés no estará solo en la capital catalana. Unos 3.000 aficionados le apoyarán desde la grada y se espera que otros 7.000 fieles seguidores viajen sin entrada. El Newcastle tiene una oportunidad histórica y venderá muy cara su piel.

Primeros clasificados

En un horario atípico de Champions, a partir de las 18.45 horas, el Barça buscará el billete para los cuartos en su fortín. Los de Flick cuentan por victorias todos los partidos disputados en el Spotify Camp Nou desde su regreso a casa: doce victorias en doce encuentros desde finales de noviembre de 2025. Una de ellas, la de la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid (3-0), no sirvió para evitar la eliminación culé. En caso de pasar de ronda en la Champions, los azulgranas se verían las caras muy probablemente con los de Cholo Simeone, claros favoritos ante el Tottenham Hotspur tras el 5-2 de la ida en el Metropolitano.

Este martes, el Real Madrid, el PSG, el Arsenal y el Sporting Portugal se convirtieron en los primeros clasificados para los cuartos de la máxima competición continental. Hoy, además de los cruces de Barça y Atlético también se resolverán las eliminatorias Liverpool-Galatasaray (0-1 para los turcos en la ida) y Bayern-Atalanta (6-1 para los alemanes).

Estreno del presidente electo

Por primera vez desde que dimitió el 9 de febrero para convocar elecciones, y después de una campaña electoral en las que se le ha visto disfrutando como un socio más en la grada del Spotify Camp Nou, Joan Laporta volverá hoy al palco. El presidente electo no tomará posesión hasta el próximo 1 de julio y, por consiguiente, Rafa Yuste será hasta entonces el máximo representante institucional de la entidad blaugrana; pero ‘Jan’, obviamente, estará completamente presente en el día a día del club. Contra el Newcastle United, Laporta espera vivir su primera gran noche tras ser reelegido ampliamente por la masa social, que dejó claro en las urnas que quiere que termine la obra que empezó en 2021.