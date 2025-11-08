El Barça, condenado a la 'repesca' en Champions según el Superordenador de Opta

El Barça se dejó ante el Brujas dos puntos que complican su situación en la fase de liga de la UEFA Champions League. Con siete puntos de 12 posibles, los dirigidos por Hansi Flick están situados en el undécimo puesto, a dos puntos de la zona de clasificación directa a los Octavos de final.

Tras las dudas mostradas a nivel futbolístico y el difícil calendario por delante, muchas son las voces que sitúan a la entidad catalana teniendo que jugar los playoffs en febrero, y el 'Superordenador de Opta', herramienta de análisis estadístico, apunta también a este posible destino.

Previa partido de Champions League Club Brugge vs FC Barcelona Foto: Dani Barbeito Recepción en el Ayuntamiento de Brujas a Joan Laporta presidente. ferran torres . wojciech szczesny . eric garcia . ronald araujo . jules kounde . marcus rashford . fermin lopez . marc casado . frenkie de jong . lamine yamal . alejandro balde. barça. liga campeones 2025/2026 brujas . barça. 04. alineacion camiseta naranja. jan breydel / Dani Barbeito / SPO

La clasificación según el 'Superordenador'

Según el ordenador de Opta, el Arsenal de Arteta se postula como el gran candidato a finalizar la fase de liga como líder, con 20,26 puntos esperados, los semifinalistas de la pasada edición se encuentran en un momento dulce, liderando la Premier League y empatados a puntos con Bayern de Múnich e Inter como únicos equipos que han ganado todos los enfrentamientos en Champions. Justamente los alemanes, dirigidos por Vincent Kompany, serían los segundos clasificados para la máquina predictora, con 19,38 puntos esperados.

Completando el top-3 aparece el Manchester City de Guardiola, con 17,97 puntos, que tras una campaña pasada muy mala ha recuperado la senda que tantos títulos hizo ganar a los 'blues'.

En el resto del top-8 aparecen equipos como el Liverpool de Arne Slot, con 17,16 puntos esperados; el Inter de Milán, con 16,96 puntos esperados; el actual campeón (PSG), con 16,58 puntos; el Real Madrid de Xabi Alonso con 16,01, y el Newcastle, que entra de manera sorpresiva por delante del Barça, gracias a sumar 14,89 puntos esperados, dos décimas más que el equipo de Flick, situado en novena posición, justo fuera de la clasificación directa.

Los jugadores del Barça celebran uno de sus goles en el duelo frente al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League 2025/26 / Dani Barbeito

¿Qué necesita el Barça para meterse en Octavos?

Pese a que el 'Superordenador' sitúa la clasificación directa en 15 puntos, lo cierto es que la temporada pasada el último equipo en meterse en el top-8 fue el Aston Villa, que llegó hasta los 16. Siguiendo esta lógica, el FC Barcelona solo podría dejarse un máximo de tres o cuatro puntos en las cuatro jornadas que quedan, frente a Chelsea y Slavia fuera de casa, y ante Eintracht y Copenhague en el Spotify Camp Nou.

Además, este año cobra especial importancia quedar lo más arriba posible, pues en las eliminatorias será el equipo que haya quedado por encima en la fase de liga el que juegue la vuelta en casa, hecho que no ocurría la pasada campaña.