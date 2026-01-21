El Barça, muy frágil en el balón parado contra el Slavia Praga

El Barça se marchó al descanso con empate a dos en Praga. Dos goles de un Fermín López pletórico dieron vida a un Barça que necesitaba una reacción rápida, pero otros dos tantos del Slavia Praga a balón parado pusieron el partido cuesta arriba. El equipo no solo necesita ganar, también hacerlo con una diferencia amplia, tal y como había recordado Joan Laporta antes de la comida de directivas, si quiere meterse entre los ocho primeros de la Champions League. En la segunda parte lo enmendó gracias a los goles de Dani Olmo y Lewandowski.

Los primeros 45 minutos quedaron marcados por dos errores defensivos en acciones a balón parado ante un rival que no destaca precisamente por su poder goleador. De hecho, el Slavia marcó en esta primera parte los mismos goles que había anotado en las seis jornadas anteriores del torneo. Sin lugar a dudas, un aviso claro de que el Barça no puede conceder este tipo de ventajas si quiere lograr su obetivo para no complicarse en exceso en un futuro.

Infortunio en el segundo gol

En el segundo gol del Slavia de Praga, Robert Lewandowski perdió su marca y, tras el remate, el balón impactó en su espalda y acabó en el fondo de la portería. También es significativo el dato que compartió MisterChip en redes sociales sobre los goles encajados en los primeros minutos en las últimas ediciones de la Champions. El Barça se sitúa entre los equipos que más tantos han concedido en ese tramo, una estadística que hoy vuelve a crecer.

Aun así, conviene poner el contexto y destacar que este equipo ha sido solvente en defensa y cuenta bajo palos con Joan García, seguramente el portero más en forma del momento, por lo que queda claro que haber encajado dos o más goles en tres de los últimos cuatro partidos responde a desconexiones puntuales y no a un problema estructural.

Antes del clásico, el Barça encadenó cinco partidos sin recibir gol, una muestra del alto nivel de entendimiento entre defensa y portero. Este miércoles, sin Pau Cubarsí, pero con un Eric García muy sólido pese a que los rivales le flotan, el objetivo de entrar en el top-8 para hacer el camino europeo más llevadero y evitar cruces de máxima exigencia en las rondas finales sigue intacto.