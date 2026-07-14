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El Barça completa el primer entreno de la temporada

Hansi Flick ha contado con la presencia de 25 futbolistas, mientras que Fermín se ha ejercitado al margen

Primer entrenamiento del Barça 2026/27: así ha sido la vuelta al césped

Primer entrenamiento del Barça 2026/27: así ha sido la vuelta al césped

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Mario Roldán

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El FC Barcelona 2026/27 ya ha echado a andar. El conjunto de Hansi Flick se ha ejercitado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper por primera vez este curso con los 25 futbolistas que pasaron con éxito las pruebas médicas este pasado lunes. Fermín López, que sigue con su proceso de recuperación, ha realizado trabajo específico al margen de sus compañeros.

El entrenador azulgrana ha contado predominantemente con futbolistas del filial y del juvenil, pues la mayoría de los miembros de la primera plantilla se encuentran en el Mundial o de vacaciones tras haber finalizado su participación en el torneo de selecciones. De hecho, la presencia de diez azulgranas en las semifinales ha obligado a aplazar el partido inaugural entre el Barça y el Athletic Club, que se terminará disputando el jueves 27 de agosto a las 21 horas.

Las mejores imágenes del primer entrenamiento del FC Barcelona para preparar la temporada 2026/27

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En el primer entreno de la temporada, por tanto, han participado solo nueve jugadores del primer equipo: Ter Stegen, cuya salida al Ajax está cerca de producirse, Szczesny, Alejandro Balde, Christensen, Marc Casadó, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Fort y Roony Bardghji.

Los 16 restantes son futbolistas del Barça Atlètic y del juvenil, que intentarán aprovechar la pretemporada para convencer al técnico germano: Jofre Torrents, Álvaro Cortés, Hafiz Gariba, Tommy Marqués, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Ibrahim Diarra, Guille Fernández, Álex González, Shane Kluivert, Òscar Gistau, Toni Fernández, Áron Yaakobishvili, Xavi Espart, que regresó de Gales con el título del Europeo sub-19 bajo el brazo, Hamza Abdelkarim, sin apenas vacaciones tras su participación mundialista con Egipto, y Brian Fariñas, que estaba en la rampa de salida rumbo al Girona pero cuyo traspaso ha quedado congelado por el momento mientras Flick evalúa al canterano.

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El FC Barcelona, que se ha ejercitado a partir de las 9:30 horas, regresará a los entrenamientos este miércoles con una sesión doble, la primera de la pretemporada. El primero de los entrenos arrancará también a las 9:30 horas, mientras que el de la tarde está programado para las 18 horas.

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