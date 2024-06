El Barça completa el cambio de staff con 14 despedidos

La llegada de Flick ha supuesto una verdadera revolución en el cuerpo técnico del primer equipo. Según AS, los últimos en causar baja del staff han sido el preparador físico Edu Pons y el médico Xavi Valle.

Dos salidas más que se suman a las de otras figuras claves del equipo de trabajo de Xavi como sus ayudantes Sergio Alegre y Óscar Hernández, el preparador físico Iván Torres o el fisioterapeuta Carlos Nogueira.

A todos estos hay que añadir los ojeadores David Prats, Toni Lobo y Sergio García, así como el asesor de comunicación, Edu Polo, una figura que acompañó a Xavi en la etapa final del técnico. El egarense quiso incorporar otra figura vinculada a la comunicación.

La preparación física en el dentro del debate

En general, ha habido muchas bajas vinculadas a la preparación físico, un aspecto que Laporta ya criticó en varias entrevistas. El presidente lamentó que el equipo se caía físicamente a partir del minuto 60. Una situación a la que había que sumar el gran número de lesiones del equipo durante la temporada con varios jugadores que sufrieron recaídas importantes.

Es por eso que, tal y como apunta AS, no siguen tampoco en el club el hasta ahora responsable, Jaume Munill, así como los fisios Isaac Serrano y Edu Martínez.