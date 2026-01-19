El Barça comparte la foto oficial de la plantilla 2025/26 con una ausencia cantada

Ya tenemos la instantánea oficial y definitiva del FC Barcelona 2025/26. El presidente Joan Laporta posó este lunes con la primera plantilla azulgrana en la clásica foto de familia con la presencia de todos los efectivos del primer plantel, del máximo mandatario de la entidad azulgrana y de Hansi Flick (no de todo su staff, sino solo con el primer entrenador blaugrana).

En esa imagen, quizás lo más reseñable, no aparece Dro Fernández. Pese a que el club azulgrana todavía no ha hecho oficial su salida, es un secreto a voces que se irá al PSG después de que el pasado viernes anunciara que pagará su cláusula de rescisión de seis millones de euros. Un disgusto importante para Flick, que lo había apadrinado estos meses y le había dado varias oportunidades sin apenas haber pasado por el Barça Atlètic.

Quienes sí aparecen en la foto son Diego Kochen y Marc-André Ter Stegen. El guardameta alemán lo tiene prácticamente hecho y debería abandonar el club los próximos días rumbo al Girona. Pero ejerció como primer capitán y fue el que sostuvo entre sus manos el flamante trofeo de campeones de la Supercopa de España.

No se incluyeron en ese momento del curso a jóvenes que están en dinámica habitual de la primera plantilla como Tommy Marqués o Jofre Torrents. Ambos estuvieron presentes en el entrenamiento matutino de recuperación tras el encuentro en Donosti frente a la Real Sociedad. Pero el club decidió que no aparecieran. Tienen ficha del filial.