El Barça, en Colonia a por su Copa de Europa número 50

El Barça no ha sido siempre un club puntero en todas las secciones. Ni siquiera en el fútbol. A principios de los años 70, el Real Madrid ya tenía 10 Copas de Europa (seis de fútbol y cuatro de baloncesto), mientras que los azulgranas tan solo habían celebrado ocho Ligas de fútbol, tres Copas de Ferias y una Liga de baloncesto. Además, el balonmano llevaba una Liga y una Copa, el hockey sumaba tres Copas y la sección de fútbol sala data de 1978.

Seis décadas después y tras el reciente éxito del fútbol femenino, el FC Barcelona alcanzará las 50 Copas de Europa si el balonmano gana hoy la final de la Champions ante el Füchse Berlin. El Real Madrid tiene 24 y por delante está tan sólo el CSKA Moscú con 86 (36 de esgrima, 20 de hockey hielo, 13 de voleibol, ocho de baloncesto, tres de ajedrez, tres de voleibol femenino, una de balonmano, una de rugby a siete femenino y una de waterpolo).

Hockey Patines (22)

El Barça debutó a lo grande en Europa en la temporada 1972-73, superando por penaltis al Novara (4-4 y 6-6) y arrasando en cuartos al Zurich (6-5 en Suiza y 14-2 en el Palau). Exento de 'semis', el equipo ganó la final contra el Benfica (5-3 en el Palau y 7-7 en Lisboa) con el técnico Josep Lorente y con el genial Josep Villacorta como referentes.

Los primeros campeones de Europa de la historia del Barça / FCB

El equipo revalidó el título ante el Lourenço Marques luso en la final (8-2 en Barcelona y 4-5 en Portugal) y recuperó el cetro en 1978 ante el Royal Sunday belga (8-5 y 5-1) ya con el mítico Carles Trullos en la portería. Fue la primera en una impresionante racha de diez Copas de Europa seguidas.

Los blaugranas superaron al Reus Deportiu en la final de 1979 (5-7 en el global), al Benfica (11-5), al Giovinazzo (12-3), al Amatori Lodi (10-5), al Sentmenat (7-23), al Liceo (8-5) y al FC Porto en 1985 (10-9) ya con Josep Enric Torner y Quim Pauls. Es el mejor equipo de la historia del club.

El Barça fichó en 1995 al técnico Carles Figueroa tras sus tres Copas de Europa seguidas con un Igualada ante el que cayó en la siguiente final. En 1995 los barcelonistas ganaron su 13º título (4-3 al FC Porto). Con el 'Negro' Páez y el joven 'Beto' Borregán, el equipo reinó en 2000 ante los 'Dragoes' (2-1) y repitió en frente al Barcelos (2-1), en 2002 contra el Igualada (4-3), en 2004 contra el FC Porto (4-0) y al año siguiente contra el mismo rival (3-2).

El hockey azulgrana alzó su última Champions en 2018 / FCB

Con Pauls en el banquillo se ganó la final de 2007 ante el Bassano (5-2), la de 2008 contra el Reus (5-2) y, ya con Ferran Pujalte, la de 2010 ante el Vic (4-1). Ricard Muñoz llevó al equipo a la victoria en 2014 (3-1 al FC Porto) y en 2015 (4-3 al Vic), mientras que Edu Castro alzó el último en 2018 (4-2 a los 'Dragoes'). Un tanto dejada por el club, la sección perdió la pasada final (3-1 contra el FC Porto) y lleva ocho años sin ganar la Champions.

Balonmano (12)

Es la segunda sección más laureada del club con 12 Copas de Europa y la figura clave es Valero Rivera. Tras retirarse en 1983 con la conquista de la Copa del Rey (jugó los 60 minutos), el zaragozano aceptó la oferta para ser el segundo entrenador de Sergi Petit, cuya destitución lo situó como primero de manera temporal. Sin embargo, ganó la Recopa y se quedó 21 años, los más exitosos de la historia de cualquier equipo en la historia del club.

El Dream Team de Valero Rivera, un equipo de leyenda / FCB

Josep Lluís Núñez apoyó el proyecto con firmeza. El Barça ganó tres Recopas (dos con los 'fly' de Joan Sagalès y Eugeni Serrano), empezaba a dominar en España y perdió la final de la Copa de Europa en 1990 ante el SKA Minsk soviético. El equipo repitió presencia en la siguiente final ante el Proleter y cayó en la ida por 23-21 casi al inicio de la Guerra de los Balcanes, pero remontó en la vuelta por un solo gol y alzó su primera Copa de Europa (20-17).

Tras los títulos del Badel Zagreb (dos), el Teka y el Bidasoa, el Barça de Valero Rivera ganó su segunda Copa de Europa en 1995 ante los irundarras por un global de 46-38 en la primera de las cinco seguidas con los Enric Masip, Xavi O'Callaghan o Iñaki Urdangarin: tres veces ante el Zagreb (61-45, 56-40 y 40-51), y en 2000 contra el galáctico Kiel de Lövgren, Wislander y compañía (52-54).

La sexta llegó en 2005 con Xesco Espar en el banquillo por un gol ante el Ciudad Real (28-27 y 29-27 en el Palau). Ya en Colonia con el actual formato de Final Four, Xavi Pascual alzó la séptima en 2011 (27-24 al Ciudad Real), la octava en 2015 (28-23 al Veszprém de Carlos Ortega) y la novena a puerta vacía por el Covid y días después de conocer conocía su destitución (36-23 al Aalborg).

El barça de Ortega alzó su segunda Champions en 2024 / EFE

Lo sustituyó Carlos Ortega en 2021 y su etapa está marcada por una bajada en el presupuesto y por los éxitos continuos. El malagueño alzó la Champions en 2022 en los penaltis ante el Kielce de Talant Dujshebaev (35-35) y hace dos temporadas contra el Aalborg con un tiro de Mikkel Hansen al larguero con reloj parado (31-30). Este domingo ante el xxxxxxxxxx podría hacer aún más historia con su novena Copa de Europa y la 50ª del Barça.

Fútbol (5)

La Copa de Europa fue durante décadas la asignatura pendiente del club. Antes de ganar las tres Copas de Ferias, el Barça llegó en 1961 a su primera final de la máxima competición europea, en la que cayó por 3-1 contra el Benfica en Berna. En 1979 ganó su primera Recopa en Basilea ante el Benfica con goles de Rexach y Hansi Krankl en la prórroga (4-3). Repitió en 1982 ante el Standard de Lieja con Simonsen y Quini como goleadores (2-1).

Con Terry Venables en el banquillo, el equipo ganó la liga en 1985 tras 11 años de sequía y llegó a la final de la Copa de Europa en 1986 ante el Steaua de Bucarest en el Sánchez Pizjuán. Todo estaba preparado para la gran fiesta, pero la presión pudo con el equipo y, tras acabar la prórroga con 0-0, el título se escapó en una horrible serie de penaltis ante un inexpugnable Duckadam.

Ronald Koeman, con la foto de su histórico gol en Wembley / VALENTÍ ENRICH

El Barça se levantó y en 1989 logró ante la Sampdoria su tercera Recopa por 2-0 con tantos de Julio Salinas y López Rekarte. Tras varios proyectos fallidos, el fútbol revivió con la llegada de Johan Cruyff al banquillo, ganó la liga en 1991, llegó a la histórica final de Wembley ante la Sampdoria y logró su primera 'Orejona' con el gol más mítico de la historia del club, el de Ronald Koeman en el minuto 111 (1-0).

En la final de 1994, la 'resaca' liguera tras el penalti que paró González (Valencia) a Djukic (Depor) derivó en un sonoro 4-0 ante el Milan en Atenas en la última derrota en una final. Con Rijkaard, el Barça remontó en 2006 ante el Arsenal en París (2-1, con goles de Samuel Eto'o y Juliano Belleti). Tres años más tarde, Pep Guardiola llevó al club a su tercera Copa de Europa en el Olímpico de Roma ante el Manchester United (2-0, Samuel Eto'o y Leo Messi).

El Barça de Guardiola celebra la primera de sus dos Champions / EFE

En 2011, el de Santpedor se convirtió en el único técnico que reinó dos veces en Europa con un inapelable triunfo por 3-1 en Wembley en la final ante el United con tantos de Pedro, Messi y David Villa. La última data de hace 11 años con Luis Enrique a los mandos en Berlín frente al Arsenal, con Rakitic, Luis Suárez y Neymar como goleadores (3-1).

Fútbol femenino (cuatro)

Las cuatro han llegado en apenas cinco años, una muestra de la velocidad a la que ha crecido una sección que se profesionalizó en 2015. El punto de inflexión llegó en 2019 en Budapest. El Barça alcanzó su primera final de la Champions, pero cayó con contundencia ante el Olympique de Lyon (4-1). Quedó claro que aún había una distancia importante respecto al mejor equipo de Europa.

También marcó el inicio de una transformación. En el aeropuerto, el cuerpo técnico y las capitanas se reunieron para analizar qué faltaba para llegar a ese nivel. Apenas un año después, tras caer en semifinales ante el Wolfsburgo, Alexia Putellas lanzó una frase premonitoria: "Ya no hay distancia".

El Barça femenino ganó su primera Champions en 2021 / EFE

La gloria llegó en 2021 en Göteborg. El Barça arrolló al Chelsea (4-0) y conquistó la primera Champions de su historia apenas dos años después de aquella derrota en Budapest. En 2023 levantó la segunda en Eindhoven tras una remontada memorable ante el Wolfsburgo. Perdía 0-2 al descanso y reaccionó con un doblete de Patri Guijarro y un gol de Fridolina Rolfö para completar una de las finales más icónicas de la competición.

La tercera llegó en San Mamés en 2024, empujado por más de 50.000 azulgranas desplazados a Bilbao. Los goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas ante el Lyon (2-0) permitieron conquistar el primer póker de títulos de la historia de la sección. Y la cuarta, la más reciente, se celebró este año en Oslo.

El Barça ganó la Champions en Oslo el pasado mayo / DANI BARBEITO

El equipo de Pere Romeu goleó al Olympique de Lyon de Jonatan Giráldez (4-0) en una exhibición que cerró una sensacional curso marcado por la irrupción de las jóvenes y por las dificultades. Fue también la última de Alexia Putellas en el Barça tras una de las etapas más brillantes en el club.

Fútbol Sala (4)

Tras un inicio tortuoso, Josep Lluís Núñez recuperó la sección en 1986 y el primer título no oficial fue la Recopa en 1990 ante la AS Roma por 3-1 con un gol de Marc Carmona, alma mater de la sección con el ascenso a Primera en 2006 tras una dura promoción ante el Gáldar.

Joan Laporta apadrinó tres fichajes que confirmó Sandro Rosell el 1 de julio de 2010: Lin (Caja Segovia), el director deportivo Jordi Torras (Cartagena) y el goleador brasileño Wilde (ElPozo), además de Sergio Lozano (cedido en Segovia). El Barça de Marc Carmona alzó la Copa de España, la Copa del Rey y la Liga tras una espectacular final ante el cuadro segoviano (tres a dos).

El Barça de Marc Carmona hizo historia en Lleida / FCB

El debut en Europa fue espectacular, con tres victorias, 29 goles a favor y dos en contra en la primera ronda; en la segunda en el Palau se sufrió en el último partido ante el Araz azerbaiyano (2-2). La gran fiesta llegó en un repleto Barris Nord en Lleida en 2012, primero ante el Sporting en 'semis' (5-1) con 'doblete' de Wilde y contra el Dinamo Moscú de Tino Pérez en la final (1-3), con Javi Rodríguez de capitán y goles de Lin, Wilde y Torras.

La siguiente se escapó en 'semis' ante el Kairat kazajo (4-5), pero el equipo se rehízo y en 2014 logró reinar en la FInal Four de Bakú, con victorias por penaltis al Araz local en 'semis' (4-4) y otra vez en la final al Dinamo de Tino Pérez (2-5), con goles a puerta vacía de Sergio Lozano y de Paco Sedano. El Kairat volvería a noquear al Barça en Lisboa en la final de 2015 (3-2).

Ya con Andreu Plaza, el equipo volvió a Europa y perdió en 'semis' en 2018 por 2-1 en Zaragoza contra el Inter de Jesús Velasco, Ricardinho y el exazulgrana y bigoleador Carlos Ortiz. En 2019, nuevo KO ante el Kairat en 'semis' en Almaty (5-2) con un Andreu Plaza que ganó la siguiente en octubre y sin público en el Palau, en los penaltis ante el KPRF ruso de Lin (3-3) y frente a ElPozo en la final por 2-1, con tantos de Dyego y Aicardo.

El Barça de Jesús Velasco se exhibió en la final de 2022 / FCB

En el curso 2020-21, los azulgranas perdieron la final ante el Sporting por 3-4 (2-0 arriba al descanso). Jesús Velasco dio al Barça su cuarta Champions en 2022 en Riga tras remontar un 0-3 adverso en 'semis' ante el Benfica con dos goles de Dyego (4-5 en el tiempo extra con un gol de Adolfo a 17 segundos del final). Lo de la final contra el Sporting fue una exhibición por 4-0 con Sergio Lozano, Pito, Ferrao y Dídac como goleadores.

Baloncesto (2)

Hasta la llegada de Josep Lluís Núñez en 1978, el baloncesto tan solo había ganado una liga. Tras perder la final de la Copa Korac en 1975 ante el Forst Cantú y la Recopa en Roma contra el Cantú por 86-82, el Barça alcanzó su primera final de la Copa de Europa en 1984 y la perdió con Antoni Serra en el banquillo ante por 73-79 ante un Banco di Roma, pese a los 31 puntos de Epi.

Manolo Flores sustituyó a Serra y alzó la Recopa en 1985 ante el Zalgiris con 29 puntos de Sibilio (77-73). Ya con Aíto García Reneses en el banquillo se ganó otra Recopa en 1986 (101-86 ante el Scabolini con 25 puntos de Sibilio) y la Copa Korac en 1987 ante el Limoges (106-85 con '28+14' de Wallace Bryant y 86-97) y en 1999 frente al Estudiantes (93-77 y remontada en el Palau con 97-80).

Pesic dio al Barça su primera Euroliga en 2003 / FCB

Ese equipo se topó en dos finales seguidas de la Copa de Europa con la Jugoplastika de Dino Radja y Toni Kukoc, perdiendo en 1990 en Zaragoza (72-67) y en 1991 en París (70-65). En 1996 llegó el 'robo' con el tapón ilegal de Vrankovic a Montero en París contra el PAO (67-66) y al año siguiente no hubo color ante Olympiacos (73-58) con una pesadilla llamada David Rivers (26 puntos) y con 14 rebotes de Fassoulas.

El Barça tardó siete años en volver a una final, con Svetislav Pesic en el banquillo y un gran bloque en el que destacaban Dejan Bodiroga, Gregor Fucka, Sarunas Jasikevicius y un jovencísimo Juan Carlos Navarro. En el Palau Sant Jordi, los azulgranas vencieron con alguna ayuda arbitral al CSKA Moscú en 'semis' con 21 puntos de Fucka (76-71) y provocaron el delirio en la final frente a la Benetton con 20 puntos de Bodiroga (76-65).

El Barça de Xavi Pascual se coronó en París en 2010 / FCB

Xavi Pascual formó un equipazo con Navarro, Pete Mickeal o Ricky Rubio que conquistó París en 2010. Tras ganar 15 de los 16 partidos en las dos primeras fases y eliminar al Madrid en cuartos (3-1), el Barça venció al CSKA en 'semis' con 11 puntos de Fran Vázquez (64-54) y por 86-68 en la final ante Olympiacos con 21 puntos de Navarro (86-68). Desde entonces, tan solo una final perdida con 'Saras' en el banquillo (86-81 ante el Anadolu en 2021).