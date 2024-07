El Barça coloca en 'stand by' la llegada de un centrocampista

Si en varios momentos de la primavera pareció claro que la prioridad del Barça en el mercado sería un mediocentro, la situación es ahora distinta. El club va con todo a por Nico Williams y después calibrará qué margen tiene para afrontar más operaciones. La inexistencia de un pivote que 'enamore' de entre los que la entidad se puede permitir y las figuras de Marc Bernal y Marc Casadó trasladan a final de mercado dicha carpeta.

Centrado en hacerse con los servicios de Nico Williams, el área deportiva sabe que si se firma al extremo del Athletic ya no quedarán más balas si no hay antes salidas. Perfiles como por ejemplo Bruno Guimaraes gustan pero son inasumibles. Como adelantó SPORT en junio, Mikel Merino es la opción preferida del Barça de entre todas las que se pueden considerar austeras -es decir, sin rebasar los 25-30 millones de euros-.

Sin embargo, la entidad que preside Joan Laporta sabe que ni siquiera podrá aspirar al jugador de la Real Sociedad sino hace caja o, mejor dicho, espacio salarial, a través de alguna venta.

Merino y Olmo reinan en Stuttgart / EFE

Este hecho, unido a la buena impresión que se está llevando Hansi Flick de los jóvenes canteranos -Marc Bernal, Marc Casadó, Noah Darvich...- ha provocado que el Barça modifique su hoja de ruta en la búsqueda de un centrocampista con despliegue o alta implicación en las tareas de contención.

Atentos al fondo de armario de equipos grandes

El club dejará que corran las semanas. Si hay alguna salida que permita abordar la operación de Mikel Merino, se intentará firmar al navarro. Si económicamente o a nivel de 'fair play' no es posible o bien el jugador decide no esperar al Barça -Arsenal y Atlético lo pretenden-, los azulgranas esperarán el tramo final de mercado en busca de alguna oportunidad. Esta podría pasar por la cesión de algún jugador que no vaya a ser muy protagonista en algún club importante de Europa. Sobre todo es en Inglaterra donde las plantillas son más extensas.

N'Golo Kanté, en acción. / Hassan Ammar / AP

El ejemplo de N'Golo Kanté, al que Al-Ittihad no dejará salir cedido como pretendería el Barça, sirve para ilustrar qué tipo de complemento puede buscar el conjunto catalán. Flick no pide tanto un pivote posicional, de ahí que se dejara pasar la opción de Guido, y al margen de los canteranos son varios los jugadores de la actual plantilla que pueden ejercer en el doble pivote: Christensen, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi -cuando vuelva- y hasta Gündogan en determinados contextos.

El Barça se moverá y mantiene la idea de reforzar la medular, pero a diferencia de meses atrás ya no parece tan impepinable que vaya a llegar un mediocentro con caché. Podría tratarse de un complemento o incluso no llegar nadie. El avance de la pretemporada y las sensaciones que vaya dejando el equipo en los partidos puede inclinar la balanza hacia una decisión u otra.