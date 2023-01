El Barça, el club que más mueve en Twitter del mundo

Según 'Deportes&Finanzas', el club azulgrana generó 239 millones de interacciones en esta red social durante el año 2022 El Barça ha quedado por encima de Real Madrid, Chelsea, Flamengo y Liverpool, que completan el Top-5

El FC Barcelona sigue creciendo en cuanto a popularidad en sus redes sociales. Así lo asegura el portal 'Deportes&Finanzas', especializado en el análisis del número de interacciones de los clubes deportivos y los usuarios de una red social. En este caso, se ha estudiado el 'engagement' en 'Twitter' y el FC Barcelona sale como el claro ganador entre los clubes más populares del mundo.

El conjunto azulgrana se encuentra en primera posición en cuanto a interacción de los usuarios, con un total de 239 millones de interacciones, por delante de Real Madrid (208M), Chelsea (118M), Flamengo (100M) y Liverpool (99,4M), que completarían ese Top-5. Por detrás quedan Manchester United (88,5M), Fenerbahce (78,6M), Galatasaray (61,7M), Arsenal (55,1M) y Manchester City (54,4M).

📲💥 10 most popular football clubs in the world ranked by total interactions on #twitter during 2022!🔃💙💬



1.@FCBarcelona

2.@realmadrid

3.@ChelseaFC

4.@Flamengo

5.@LFC

6.@ManUtd

7.@Fenerbahce

8.@GalatasaraySK

9.@Arsenal

10.@ManCity pic.twitter.com/hKsLOHwIgE