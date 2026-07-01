Del Barça al Club América: Xavier Budó liderará el ambicioso proyecto deportivo del gigante mexicano

Xavier Budó inicia una nueva aventura profesional. El exdirector de Deportes del FC Barcelona, cargo que desempeñó entre 2021 y 2024, se ha incorporado al Club América como nuevo director deportivo de alto rendimiento. El ejecutivo catalán afronta así uno de los mayores retos de su carrera de la mano de una de las entidades más importantes y laureadas del fútbol mexicano.

Budó será el responsable de liderar el modelo deportivo del club, implantando una cultura de alto rendimiento que abarcará toda la estructura futbolística de la entidad. Coordinará el trabajo de los diferentes cuerpos técnicos del primer equipo masculino, el primer equipo femenino y todo el fútbol base, además de supervisar el desarrollo metodológico y deportivo del proyecto. Entre sus principales funciones también estará la elaboración del nuevo plan estratégico deportivo del Club América, un proyecto que contempla la construcción de una nueva ciudad deportiva con la ambición de convertirse en un referente en México, en el continente americano y también a nivel internacional.

El ejecutivo catalán aterriza en el Club América después de tres temporadas al frente de la dirección de Deportes del Barça, una etapa marcada por algunos de los mayores éxitos deportivos e institucionales de la entidad azulgrana. Durante su mandato impulsó diferentes proyectos vinculados al alto rendimiento, la innovación y el desarrollo del talento en todas las secciones profesionales del club.

Excelencia en el Barça

Uno de los hitos de ese periodo llegó en la temporada 2022-23, cuando el Barça logró un histórico 'seis de seis' al proclamarse campeón de Liga con sus seis equipos profesionales: fútbol masculino, fútbol femenino, baloncesto, balonmano, hockey patines y fútbol sala. Un logro sin precedentes que convirtió al club azulgrana en el primero en alcanzar semejante dominio competitivo en un mismo curso.

Su etapa también coincidió con algunos de los momentos más emblemáticos del crecimiento del fútbol femenino azulgrana. El Spotify Camp Nou acogió los dos mayores registros de asistencia de la historia en un partido de clubes: primero, con los 91.553 espectadores que presenciaron el Clásico de la Liga de Campeones ante el Real Madrid el 30 de marzo de 2022 y, apenas tres semanas después, con los 91.648 aficionados que llenaron el estadio en la semifinal europea frente al Wolfsburgo, una cifra que continúa siendo el récord mundial vigente.

Xavier Budó durante una entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

Además, Budó impulsó programas individuales de excelencia para jóvenes talentos de La Masia, una metodología orientada a personalizar el desarrollo de los futbolistas y optimizar su rendimiento dentro de una estrategia global de innovación y mejora del alto rendimiento en el club.

Ahora trasladará esa experiencia al Club América, donde asumirá la responsabilidad de liderar un ambicioso proyecto deportivo con el objetivo de consolidar a la entidad mexicana como una referencia internacional tanto por su modelo de trabajo como por sus resultados deportivos.

En esta nueva etapa también compartirá proyecto con dos futbolistas con pasado azulgrana. En el Club América Femenil militan actualmente Bruna Vilamala, traspasada por el Barça al conjunto mexicano el pasado verano, y Geyse Ferreira, que defendió la camiseta azulgrana durante la temporada 2022-23 antes de continuar su carrera en Inglaterra. Dos caras conocidas con las que volverá a coincidir ahora desde los despachos