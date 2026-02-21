El Barça lo tiene claro: "Que el Madrid se quede a Schlotterbeck si lo quieren"

Nico Schlotterbeck parece que ya está muy cerca del Madrid. El club blanco habría intensificado su seguimiento, según apunta el diario 'As', y cada vez existe más el convencimiento de que se trata de una operación fiable y a un precio asumible de 50 millones de euros. El Barça, pese a lo que se diga, se ha desmarcado claramente de su fichaje e internamente hay un mantra que se repite: "Que el Madrid se quede a Schlotterbeck si lo quieren" porque el equipo blaugrana no entrará en puja alguna.

El Madrid estaría por la labor de fichar a Schlotterbeck para reforzar su maltrecha defensa teniendo en cuenta que el futuro de Militao es una incógnita y que Alaba abandonará el club a partir del 30 de junio. El club ha estado buscando un central zurdo en el mercado con negociaciones abiertas con Konaté (Liverpool) o Upamecano (Bayern), pero el elegido sería Schlotterbeck.

Y lo es por varios motivos. Tiene una buena edad, ha demostrado personalidad y acaba contrato en el 2027 en el Borussia Dortmund y ha decidido no renovar. Su precio de salida sería de unos 50 millones de euros y el futbolista estaría por la labor de recalar en el Madrid.

¿Y en cuanto al Barça? Es cierto que el futbolista fue ofrecido y que se la ido siguiendo. Hansi Flick le conoce a la perfección porque le hizo debutar con la selección alemana, pero tanto el alemán como la dirección deportiva van alineados en los fichajes y consideran que Schlotterbeck, siendo un buen jugador, no es lo que necesita el Barça en estos momentos.

De hecho, el entorno del futbolista sabe del desmarque del Barça desde hace muchas semanas y en el club blaugrana no van a mover ficha ni ante el interés del Madrid. La idea de Deco va por otros caminos y se está intentando el acercamiento por Bastoni (Inter), un futbolista que desean fichar sí o sí por el Barça a la espera de que haya un acuerdo entre clubs.

El descarte de Schlotterbeck es por un tema deportivo. El Barça está buscando más rapidez atrás en un sistema que necesita centrales muy específicos y de corrección muy rápida. Lo que le puede servir al Madrid, por su estilo, al Barça no. Y este es el caso.