El Barça lo tiene claro con Hamza Abdelkarim: ficha de filial y mejora salarial

El FC Barcelona no se desvía ni un solo milímetro de la hoja de ruta establecida con Hamza Abdelkarim. Pese a no haber disputado ni un solo minuto en las dos primeras jornadas de Liga, la confianza de la entidad blaugrana y del cuerpo técnico en el joven delantero egipcio es total.

Hamza es un goleador de gran futuro / Dani Barbeito

El atacante de 18 años, que destapó todo su potencial durante el verano convirtiéndose en el máximo goleador de la pretemporada culé, sigue contando con la total valoración de Hansi Flick, quien ve en él una alternativa sumamente interesante para el primer equipo como opción de recambio en la línea ofensiva.

Desarrollo físico

El futbolista ha experimentado un salto cualitativo evidente. A su condición de 'nueve' clásico y su buena planta, se le suma un plan de trabajo físico específico que ya ofrece resultados perceptibles, con un mayor desarrollo del tren superior e inferior.

¡Estreno de oro para Hamza en el Camp Nou! / @esport3

A esta evolución ha contribuido su bagaje con la selección absoluta de Egipto en la pasada Copa del Mundo, donde disputó los minutos finales de casi todos los partidos. Aquella experiencia aceleró su maduración competitiva, permitiendo a Flick encontrarse con un jugador preparado para la élite, aunque dentro del club son conscientes de que aún le resta por completar distintas etapas en su formación.

Ficha de filial

Según ha podido saber SPORT, la intención firme de la entidad es que el delantero mantenga el dorsal del Barça Atlètic con el que ya consta inscrito en este inicio de campeonato (29). La idea preconcebida desde el primer día es que Hamza disponga de ficha con el filial para garantizar que tenga ritmo de competición cuando no dispute minutos con el primer equipo.

En el Barça se asume que habrá fases del curso donde su participación a las órdenes de Flick sea menor, por lo que disponer de la vía del conjunto de Juliano Belletti resulta idóneo para que un futbolista de 18 años no corte su proyección.

Hamza es uno de los jugadores citados por Flick para el partido ante el Elche / AFP7 vía Europa Press

Paralelamente, este diario ha podido corroborar la reciente información de 'Jijantes' respecto a que el club trabaja en la renovación de su contrato.

La vinculación que firmó Hamza a su llegada para el equipo juvenil ha quedado completamente desfasada ante su estatus actual. La directiva blaugrana contempla una mejora salarial acorde a su rol y un incremento sustancial de su cláusula de rescisión, fijada actualmente en 15 millones de euros y que puede ser muy golosa para clubes de fuera.