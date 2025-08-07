El Barça no tiene claro fichar, pero sí está atento a oportunidades en la defensa

El Barça quería dar salida a un central desde el inicio del verano, pero la marcha de Íñigo Martínez era inesperada por su importancia en el esquema de Hansi Flick. El técnico y la dirección deportiva, que ya sabían que se iba hace días, están estudiando el mercado, pero fuentes del club blaugrana afirman que, por ahora, la intención es no fichar salvo que surja alguna oportunidad este mes de agosto. Y el perfil, queda claro, debe ser zurdo.

Flick quería solo a cuatro centrales en la plantilla y ahora ya los tiene. Araujo, Cubarsí, Christensen y Eric García cubrirán la posición y durante la pretemporada ha probado a Gerard Martín como central zurdo para ver cómo se desenvolvía. En principio, no se necesitaría un nuevo central pero la temporada es larga y no se descarta nada.

Lo que está buscando el Barça es un perfil de central lateral zurdo para completar la plantilla. Y siempre que fuese una operación económicamente asumible. Por ahora, no hay nada encima de la mesa aunque están recibiendo ofrecimiento y ahora más tras conocerse oficialmente la salida de Íñigo.

Flick siempre ha pedido reforzar las bandas defensivas y ahora podría tener la oportunidad, pero queda claro que el perfil deberá ser defensivo. El Barça solo se movería si se trata de un jugador de nivel, que pueda aportar a la plantilla. En su momento se habló de Grimaldo pero por ahora no se han reabierto las negociaciones. Su precio de salida sería de unos 15 millones de euros.

A partir de ahora, el primer gran objetivo es conseguir la inscripción de todos los fichajes antes del inicio de Liga y también dar dorsal a Marc Bernal y Gerard Martín. Y con la salida de Íñigo se ha conseguido dar un espaldarazo casi definitivo. A partir de ahí se analizarán opciones y no se descarta nada. El club daba la plantilla por cerrada, pero agosto siempre es muy movido y aún puede deparar más sorpresas en cuanto a salidas. El mercado sigue abierto.