El Barça cierra la venta de Ferran Torres al PSG

Día decisivo en el mercado blaugrana. El FC Barcelona y el PSG han cerrado de forma definitiva este jueves el traspaso de Ferran Torres al conjunto francés. Después de varios días de intensas negociaciones en las que ambas entidades han estado muy cerca de entenderse, y tras rechazar el club catalán una primera oferta inicial de la entidad parisina (de 40 millones fijos más 10 en variables), finalmente hay acuerdo total.

Ferran Torres, durante un partido del Barça / EFE

El internacional valenciano pondrá en las próximas horas rumbo al Parque de los Príncipes para ponerse a las órdenes de Luis Enrique en el vigente campeón de la Champions League.

Permiso especial para no entrenar

Hansi Flick y la dirección deportiva azulgrana habían otorgado un permiso especial al futbolista para no ejercitarse ni el miércoles ni el jueves con el grupo. Ferran Torres, al igual que el resto de los jugadores mundialistas, tenía fijado como tope el día 12 para agotar sus vacaciones y reincorporarse a la dinámica de los entrenamientos. Sin embargo, para evitar cualquier contratiempo que pudiera truncar la operación con el PSG, el club optó por liberar al delantero y no poner en riesgo la venta.

48,5 millones

Las conversaciones entre las directivas del Barça y del PSG han llegado a buen puerto a lo largo del día de hoy. La cifra final del traspaso se ha sellado en un montante fijo ligeramente inferior a los 50 millones de euros, en una operación que no incluye variables.

Ferran Torres tiene uno de sus restaurantes favoritos muy cerca de casa. / SPORT

Como comentábamos, en las próximas horas Ferran Torres viajará a París para someterse a la correspondiente revisión médica, firmar su nuevo contrato e incorporarse de inmediato a la disciplina del equipo de Luis Enrique. El jugador ya había expresado hace días su voluntad de fichar por el club parisino y, a partir de ahí, tocaba ponerse de acuerdo. En SPORT adelantamos hace unos días que existía un principio de acuerdo. Ya se pactó que el club francés aumentaría su propuesta para acercarse a los 50. Se daba por hecho el acuerdo.

Celeridad para afrontar el resto de operaciones

El Barça sí que pidió celeridad a la entidad parisina. Por un lado, para agilizar las inscripciones y, por otro, porque se necesita músculo económico para las grandes operaciones que se deben afrontar, la de Rodri, el delantero y el resto de objetivos de mercado.

Se ha dilatado un poco el desenlace por coincidir esta semana con la final de la Supercopa de Europa que el cuadro de 'Lucho' ganó al Aston Villa en Salzburgo.