El Barça cierra las renovaciones de Claudia Pina y Cata Coll hasta 2028

Los diferentes movimientos del Barça femenino en el actual mercado de traspasos de verano no estaban resultando del agrado de la afición culer. Las salidas de Engen, Rolfö y Jana Fernàndez debilitaron el equipo, mientras que las únicas incorporaciones fueron el fichaje a coste cero de Laia Aleixandri y la recuperación de Lucía Corrales, que volverá de cesión y tendrá ficha del primer equipo. Sin embargo, por fin llegan buenas noticias en lo que a las renovaciones se refiere.

Tal y como ha adelantado MD y ha podido confirmar SPORT, el Barcelona ha cerrado la continuidad de dos de los pilares fundamentales de proyecto: Cata Coll y Claudia Pina. Los contratos de ambas jugadoras finalizaban al término de la próxima temporada, por lo que el Barça ha decidido mover ficha ante el interés de los grandes de Europa y ha conseguido renovarlas hasta 2028.

"A mí, obviamente, me gustaría seguir en el Barça. Siempre lo he dicho: es el club de mi vida. Me gustaría que el club también quisiera contar conmigo, porque espero que sea algo recíproco". Así lo dijo Pina en una entrevista a SPORT durante la Eurocopa y así ha sido. El club confía en la jugadora de Montcada i Reixach y espera que la siguiente sea la temporada de su consolidación definitiva en el once.

Por su parte, la portera balear ya está completamente asentada en la titularidad tanto en el Barça como en la Selección Española. Tras la marcha de Ellie Roebuck al Aston Villa, Cata competirá este año con Gemma y Txell Font, aunque parece complicado que alguna de ellas le vaya a arrebatar el puesto.

Las renovaciones pendientes

Estas son las primeras operaciones del plan del club para asegurar el bloque ganador que le ha llevado al éxito nacional y continental en los últimos años. El director deportivo Marc Vivés tendrá trabajo, pues también acaban contrato en 2026 Marta Torrejón, Mapi León, Salma Paralluelo, Caroline Graham, Ona Batlle y Alexia Putellas, aunque esta última tiene opción a una temporada adicional.

Así, el ahorro generado en la masa salarial del equipo femenino irá destinado a asegurar la continuidad de las jugadoras cruciales para Pere Romeu. El director de deportes profesionales del Barça explicó este lunes que el coste de la plantilla del equipo femenino subiría un millón de euros, alcanzando los 13,7 'kilos'. Por lo tanto, pese a que la plantilla se verá menguada en cuanto a fichas del primer equipo, se apostará por futbolistas del filial como Sydney Schertenleib y Txell Font y usará el margen restante para renovar a gran parte de las jugadoras citadas.