El Barça cierra la renovación de Òscar Gistau hasta 2028 con un año opcional

Sigue moviéndose el Barça en los despachos para apuntalar las distintas carpetas que tiene acumuladas. Y no son pocas. Deco y su equipo deben sellar todavía no solo las incorporaciones que todavía faltan por cerrar de cara a la primera plantilla, sino varios frentes abiertos en clave Barça Atlètic y con canteranos que aún no tienen claro su futuro inmediato.

Gistau es un '9' puro / Dani Barbeito

En este sentido, según ha podido saber SPORT, recientemente el club ha cerrado la renovación del delantero Òscar Gistau. El de Salou terminaba contrato el próximo 30 de junio de 2027 y el club azulgrana ha querido asegurarse su futuro a corto plazo. El acuerdo incluye un año más de vinculación con la entidad barcelonista (hasta 2028) con la opción de ampliar otra temporada más.

Un prototipo de canterano diferente

Gistau es uno de esos perfiles detectados en La Masia desde hace años con una proyección importante. No es, precisamente, una factoría de nueves la pedrera barcelonista. La figura de la referencia ofensiva está 'obligada' a ofrecer muchas más variantes que la del puro rematador. Y en todo este ecosistema ha crecido el tarraconense, goleador empedernido en todas sus etapas del fútbol formativo, pero también un jugador capaz de asociarse, de caer a banda y ofrecer una versatilidad muy preciada.

Gistau es un gran goleador / FCB

El Barça también ha querido mostrarle su confianza después de unos dos últimos años marcados por los infortunios en forma de lesiones. Este último curso apenas ha podido participar en siete encuentros oficiales de Segunda RFEF con el filial por dos contratiempos importantes, primero en la rodilla y luego en la zona inferior del isquio. También jugó a inicios de campaña dos encuentros de la Youth League en los que brilló con dos goles y una asistencia y varios partidos más con el Juvenil A de Pol Planas.

Ya recuperado y mirando con ilusión a la pretemporada

En cualquier caso, Òscar pudo regresar a los entrenamientos y a la dinámica del Barça Atlètic en este tramo final de curso, pensando ya en ponerse a punto y volver a tope de cara a una pretemporada en la que arrancará con el primer equipo. Ya contamos recientemente que el de Reus empezará a las órdenes de Hansi Flick el 13 de julio junto a otros futbolistas del Barça Atlètic y del juvenil.

Óscar Gistau quiere ganarse la confianza de Flick / FCB

La idea es poder tener continuidad y regularidad para desarrollar todo el potencial que atesora un futbolista que aterrizó en Can Barça de muy pequeño y que ha ido creciendo y madurando. Estos últimos varapalos que ha sufrido en forma de lesión también le han ayudado a curtirse y a aprender de situaciones complicadas a tan temprana edad. Ahora toca borrón y cuenta nueva y aprovechar estas nuevas oportunidades.