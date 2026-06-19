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FC BARCELONA

El Barça cierra la renovación de Christensen

El programa 'Què t'hi jugues?' de SER Catalunya avanza el acuerdo con el central danés, que seguirá en el club una temporada más

El tierno momento entre Christensen y su hijo en la celebración del título

El tierno momento entre Christensen y su hijo en la celebración del título

El tierno momento entre Christensen y su hijo en la celebración del título / SPORT

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Sergi Pérez Estévez

Sergi Pérez Estévez

El FC Barcelona ha cerrado la renovación de Andreas Christensen. Según ha adelantado SER Catalunya en el programa 'Què t’hi jugues?', el central danés de 30 años renovará por una temporada más en el club blaugrana, pese a las dudas físicas que han marcado su rendimiento en las últimas dos campañas y que han limitado su continuidad sobre el terreno de juego.

El acuerdo llega tras varias semanas de conversaciones en las que el Barça había dejado clara su postura: renovación a la baja con bonus ligados a partidos disputados. Una fórmula que ha terminado convenciendo a ambas partes, que han optado por seguir vinculadas al menos una temporada más.

Christensen, en su último partido con el Barça antes de lesionarse

Christensen, celebrando un gol / Dani Barbeito

Un perfil útil pese a la irregularidad física

Christensen, que terminaba contrato este verano, ha encadenado numerosos problemas físicos en las dos últimas temporadas, con lesiones musculares, de tobillo y tendón de Aquiles. Su episodio más grave llegó en diciembre de 2025, cuando sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento, lo que le hizo perderse el resto de la temporada, regresando en la última jornada.

Esto provocó que solo disputara poco más de 500 minutos entre todas las competiciones, mientras que en la campaña anterior apenas alcanzó los 259, un dato que refleja su falta de continuidad desde su llegada en 2022 como agente libre procedente del Chelsea.

Aun así, en la dirección deportiva consideran que, cuando está en condiciones, Christensen sigue siendo un futbolista aprovechable por su salida de balón, su lectura defensiva, su profesionalidad y su polivalencia, ya que puede actuar tanto como central como pivote.

Christensen se retira del terreno de juego durante el FC Barcelona - AC Milan en la gira de USA

Christensen, tras una de sus lesiones / Valenti Enrich

Decisión estratégica del Barça

Con la renovación ya cerrada, el Barça asegura la continuidad de un jugador que había generado dudas por sus lesiones, pero que seguirá al menos una temporada más en el proyecto blaugrana. En el club entienden que puede ser útil como fondo de armario si le respetan las lesiones y recupera regularidad física.

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La presencia de Christensen tendrá además un impacto directo en la planificación de la defensa. Con su renovación, el Barça gana una pieza más para el eje de la zaga y reduce la urgencia de acudir al mercado en busca de un central, al menos de forma inmediata.

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