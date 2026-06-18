El Barça no se cierra puertas con el futuro de Ronald Araujo

Ronald Araujo se encuentra concentrado con Uruguay a la espera de tener sus primeros minutos en el Mundial 2026 en el partido que le medirá a la selección española la madrugada del sábado 27 de junio (2.00 horas). El central sufrió una leve rotura de fibras que le hizo desplazarse a Madrid en plena concentración charrúa y avanza favorablemente en su recuperación después de que su seleccionador, Marcelo Bielsa, se sintiera responsable de la lesión. El FC Barcelona, por su parte, sigue con atención la evolución de su futbolista con la esperanza de que pueda debutar y cuajar un buen Mundial.

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El club azulgrana no tiene la intención de poner a Ronald Araujo en el mercado, pero sí espera que su capitán se pueda revalorizar en el campeonato que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá después de una temporada complicada como azulgrana, en la que ha sido el decimosexto futbolista de la plantilla en minutos, un total de 1.614'.

Escaparate Mundial

Volver a ser protagonista en el gran escaparate del Mundial, teniendo en cuenta de que es una pieza muy importante en la defensa de la celeste, permitiría a la entidad azulgrana detectar la atracción que Ronald Araujo tiene en el mercado.

Ronald Araujo, con Uruguay / EFE

Y es que tanto desde la dirección deportiva del FC Barcelona como desde el staff técnico comandado por Hansi Flick tienen muy claro que la posición de central ha quedado muy bien cubierta esta temporada con la pareja titular formada por Pau Cubarsí y Gerard Martín. El de Sant Andreu de la Barca ha cuajado una grandísima impresión y se ha destapado como el complemento ideal del gerundense en el eje por su perfil zurdo.

Además, Flick cuenta con la polivalencia de Eric Garcia como un gran aliado para cubrir, ya no solo la posición de central, sino también la de lateral derecho, hasta el punto de arrebatarle en algunas fases la titularidad a un Jules Kounde que no ha podido mantener el rendimiento de campañas anteriores.

El club y el técnico están satisfechos con estas opciones a las que hay que sumar a Andreas Christensen, en caso de que el danés acabe aceptando la oferta a la baja del club para renovar, pues Hansi Flick considera que, si está en plenitud, es uno de los mejores del mundo en su posición.

El jugador uruguayo del FC Barcelona, Ronald Araujo, recibe el trofeo de campeones de la Copa del Rey 2025 tras vencer en la final al Real Madrid, el 26 de abril 2025, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / Julio Muñoz. atletico madrid . barça. copa del rey 2025/2026 atletico madrid . barça. semifinal ida. accion camiseta dorada. riyadh air metropolitano / Julio Munoz / EFE

Todo este puzzle deja a Ronald Araujo en una situación algo compleja, pues se trata de un futbolista con un gran ascendente en el vestuario por su condición de capitán y acostumbrado a ser importante y a tener mucha participación. Minutos que pueden costar de encontrar y la prueba es que tras regresar del parón por salud mental, Ronald Araujo solo fue titular en 7 partidos de 31 posibles.

Araujo lo tiene muy claro

El FC Barcelona tiene en gran consideración al defensa uruguayo y en todo caso, si llegan ofertas, estas se estudiarían, pero en consenso con el futbolista, que ya ha expresado en más de una ocasión que está muy a gusto en la entidad azulgrana y que no tiene ninguna intención de salir. Está convencido de que volverá a ser un jugador muy importante en el once titular y que le dará la vuelta a la situación.

Araujo llegó al FC Barcelona a finales de agosto de 2018 para arrancar en el filial azulgrana y solo un año después, ya estaba en el primer equipo, con el que suma actualmente 213 partidos. Aunque no es la principal misión de un defensa, ha marcado 14 goles.

Cuajar un buen Mundial sería, por lo tanto, muy interesante para el Barça, que espera que el charrúa vuelva a alcanzar su mejor nivel. Termina contrato en 2031 después de haber renovado por última vez en enero de 2025.