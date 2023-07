El Barça cierra la puerta a una salida de Ferran Torres

El atacante se queda tras la salida de Ousmane hacia el PSG Xavi espera optimizar su rendimiento tras una buena pretemporada

Una de las primeras decisiones que toma el Barça tras el más que posible adiós de Ousmane Dembélé es que no habrá más salidas importantes arriba salvo ofertas fuera de mercado. El club blaugrana cierra la puerta a una posible marcha de Ferran Torres, que hasta ahora había estado encima de la mesa. El ex del City se quedará en la plantilla para ganarse un puesto, con el convencimiento de que puede ser una pieza útil tanto en la banda como de segundo delantero.

El Barça había ido reteniendo la posibilidad de dar salida a un delantero y no quiso forzar la situación ante el temor de que Dembélé pudiera salir. El club, a pesar de que el agente del francés se comprometió a no utilizar la cláusula de rescisión, tenía información y sabían que existía la posibilidad de una fuga del francés como así sucederá. Es por ello que a pesar de que habían ofertas encima de la mesa por algunos atacantes no habían querido escucharlas.

Ahora, todos los futbolistas de la parcela ofensiva seguirán en el equipo y se cierra la carpeta de un Ferran Torres que siempre había dejado claro su deseo de continuar. El delantero se ha preparado a conciencia para esta temporada y se ha convertido en el máximo goleador de la pretemporada. Físicamente está en su mejor momento y Xavi tiene claro que puede sacarle su mejor fútbol. Puede ser la temporada de su reivindicación.

El Barça sí que trabaja en la llegada de un futbolista de nivel en posiciones ofensivas para que releve a Dembélé. Hay poco margen financiero, pero muchos jugadores de nivel que desean venir al equipo blaugrana y eso puede facilitar las cosas.