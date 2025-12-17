El Barça no cierra la puerta a Julián Álvarez: "Estamos en disposición de afrontar un fichaje como el suyo"

Uno de los principales objetivos de la dirección deportiva del FC Barcelona de cara a la próxima temporada parece ser incorporar a un delantero centro en el lugar de Robert Lewandowski, que finaliza su vinculación como azulgrana y actualmente todo indica que no se le renovará, aunque no hay ninguna decisión tomada en firme.

En este sentido, uno de los nombres que más gustan en la afición del Barça es el de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid. Enric Masip, miembro de la comisión deportiva, ha hablado en una entrevista con Jota Jordi en 'Solo para Culés TV' sobre el argentino, así como de la situación económica del club y la capacidad que puede tener en el futuro más inmediato para acometer este tipo de operaciones.

Julián Álvarez en Champions / AP

"Te diría que sí es un buen recambio para Lewandowski"

Sin andarse con rodeos, preguntado por si Julián Álvarez sería un buen recambio para Robert Lewandowski en Can Barça, declaró que "te diría que sí, es un jugadorazo, un jugador con una calidad increíble y está haciendo una gran temporada en el Atlético", antes de añadir que "es uno de los grandes goleadores que hay en el mundo, está claro". De esta manera, y teniendo en cuenta la cercanía del exjugador de balonmano con el presidente Joan Laporta, parece que, como mínimo, desde la entidad catalana se tiene en cuenta su nombre como futurible.

Eso sí, en el equipo de la Ciudad Condal ya ha pasado algún tiempo desde aquella época en la que para incorporar a un jugador solo era necesario que tuviera encaje (o que se considerara que lo tenía) en la plantilla y pagar lo que solicitara su club, ya que en la actualidad el Barça sigue con problemas de Fair Play y no se encuentra en la norma del 1/1.

Sin embargo, sobre si el equipo catalán tendrá la capacidad de hacer un movimiento como el de Julián, Masip recordó unas palabras del presidente Laporta: "El presidente dijo que el Barça siempre tiene que estar en disposición de poder fichar a quien considere para reforzar la plantilla, lo cual no me cabe duda que será así después de los deberes que hemos hecho en el plan económico y sobre todo con el tema de la plantilla y el equilibrio salarial que hay entre la gente joven y los veteranos".

De hecho, va un paso más allá e insiste en que "el Barça podría afrontar esa situación si se diera el caso, no tengo duda de que será así", concluye de manera optimista.