El Barça cierra su plan estratégico de futuro

Desde las altas esferas del FC Barcelona se trazó un plan. Un plan condicionado, lógicamente, por la situación económica. En mayor o menor medida. Una hoja de ruta que cobró aún más sentido viendo el enorme jugo que Hansi Flick ha sacado esta temporada a la cantera y a futbolistas que han dado un paso definitivo hacia la élite.

La secretaría técnica y el área deportiva tenían claro que había una hornada de chicos en la cantera a los que había que 'amarrar' porque podían representar activos muy importantes de futuro. Y esta pasada campaña se ha constatado que también de presente.

UN TRABAJO DE MUCHOS MESES

Desde el curso anterior en las oficinas del club se inició una rueda de renovaciones estratégicas. Pensando en el horizonte a medio y largo plazo. Balde, Fermín, Héctor Fort, Casadó, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Gavi, Gerard Martín. Y la última y más estructural de todas, la de Lamine Yamal.

Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui, en el Palau Blaugrana / Instagram: @hustle_hard_304

La firma de prolongación del contrato del astro de Rocafonda hasta 2031 es la culminación de un trabajo de meses y meses, de acercamientos, de hacer encaje de bolillos con las nuevas escalas salariales. Ser justo con el rol y la proyección de cada pieza dentro de no caer en esos errores del pasado de colocar salarios desorbitados o fórmulas que puedan hipotecar al club en vistas al futuro.

HANSI 2027

La renovación de Lamine, curiosamente (o no), llegaba unos días después de que se sellara también la firma de Hansi Flick hasta 2027. Son las dos cabezas visibles de un proyecto que ha empezado con muy buen pie y que se considera que debe tener continuidad en el tiempo. Paciencia, algo que en can Barça no ha solido abundar precisamente.

Hansi Flick, en un entrenamiento del Barça / SPORT

De Hansi se valoran un sinfín de cosas, pero entre todas ellas destaca su capacidad para mejorar y hacer evolucionar a los más jóvenes. El crecimiento que han experimentado los Fermín, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó. Se valora muchísimo de puertas hacia adentro, sobre todo teniendo en cuenta que suben otras generaciones con una pinta magnífica. Este verano, en pretemporada, podremos ver, como hemos ido comentando en SPORT, a los Dro, Juan Hernández, Toni Fernández, Jan Virgili, Jofre y compañía.

PAU CUBARSÍ, HASTA 2029

Pau Cubarsí es uno de los grandes estandartes del proyecto comandado por Flick. A sus 18 años, ya es un central consagrado a nivel mundial. Nadie tiene su salida de balón ni su margen de crecimiento. Firmó renovación hasta 2029 con una cláusula de 500 millones.

FERMÍN, HASTA 2029

Un complemento perfecto y un futbolista que ha crecido mucho estos meses. Llegador nato, con carácter y con una capacidad de asociarse y garra encomiables. Contrato hasta 2029 y cláusula de 500 millones.

MARC CASADÓ, HASTA 2028

Lleva el escudo pegado al pecho. Barcelonista hasta la médula, se nota cada vez que se enfunda la camiseta. Gran primera temporada en la élite y pivote que tendrá mucho que decir en el futuro. Cláusula de 500 millones y contrato hasta 2028.

GAVI, HASTA 2030

Ausente parte del curso por esa grave lesión de rodilla, el andaluz, todo corazón, ha ido a más. Y será otro agente importante próximamente. Otro culé empedernido, renovó hasta 2030 con 1.000 millones de cláusula.

HÉCTOR FORT, HASTA 2029

Como contamos en SPORT, Héctor Fort selló a finales de la temporada pasada su renovación hasta 2029. Acaba etapa juvenil, ha jugado poco pero se espera que vaya ganando protagonismo.

BALDE, HASTA 2028

Tres años más todavía de contrato tiene Alejandro Balde, dueño y señor del lateral izquierdo. Si el curso anterior no acabó de estar a su nivel, en esta temporada le hemos visto rendir muy bien en ataque y en defensa. En 2023 firmó hasta 2028 con una cláusula de 1.000 millones.

GERARD MARTÍN, HASTA 2028

Gerard Martín terminaba contrato este 2025. Su buen hacer y su evolución con Flick llevaron al club a ofrecerle una nueva vinculación con aumento de salario hasta 2028. Seguirá completando la nómina de laterales zurdos con Balde. Cláusula de 500 millones.

BERNAL, HASTA 2029

Marc Bernal, que se ha perdido casi todo el curso por lesión, firmó hasta 2029 su nuevo contrato. 1,93 metros y unos mimbres para ser el pivote de futuro del FC Barcelona. Cláusula de

LAMINE YAMAL, HASTA 2031

Y la guinda. Lamine Yamal hasta 2031. La renovación más complicada porque también es el abanderado, el futbolista llamado a marcar una época en el fútbol mundial. En breve pasará dentro de la escala a ser el mejor pagado. Cláusula de 1.000 millones. Cuando termine este contrato tendrá...23 años.