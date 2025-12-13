El Barça cierra su oficina de Hong Kong

El FC Barcelona ha anunciado el cierre de su oficina de Hong Kong como parte de un proceso de reorientación de su estrategia internacional y de optimización de los recursos internos. Una decisión relevante si se tiene en cuenta que esta sede fue, durante años, una auténtica mina de oro para el club en términos comerciales y de expansión de marca.

El Barça abrió su primera oficina internacional en Hong Kong en 2013, en plena apuesta por crecer en el mercado asiático. Desde allí se impulsaron algunos de los acuerdos comerciales más importantes del club en la región Asia-Pacífico, convirtiéndose en la oficina internacional que más ingresos generó durante la etapa de la anterior junta directiva. Su creación respondió a la necesidad de posicionar al club en un mercado estratégico, con enorme potencial económico y de audiencia.

Al frente del proyecto en sus inicios estuvo Xavier Asensi, hoy máximo responsable comercial del Inter Miami, y uno de los arquitectos del fuerte crecimiento de los ingresos internacionales del Barça durante el mandato de Josep Maria Bartomeu, etapa en la que el club alcanzó cifras récord en este ámbito.

Durante más de una década, la oficina de Hong Kong desempeñó un papel clave en la expansión del negocio y la marca blaugrana en Asia-Pacífico. A día de hoy, el FC Barcelona cuenta en esta región con 247 millones de seguidores y seguidoras, la mayor comunidad blaugrana del mundo. Además, el club mantiene un sólido ecosistema local, con 9 Barça Academies y 8 acuerdos de colaboración oficiales con sede en la zona.

Pese al cierre de la oficina física, desde el club subrayan que el movimiento no supone un paso atrás en Asia. El contenido y las actividades dirigidas a los aficionados de la región seguirán activas a través de los canales digitales y redes sociales del club, adaptadas a los nuevos modelos de gestión y consumo.