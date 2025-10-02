El Barça cierra un nuevo acuerdo de patrocinio con Enrique Tomás

El FC Barcelona sigue reforzando su cartera de socios comerciales con un nuevo acuerdo de patrocinio que, según ha podido saber SPORT, unirá al club azulgrana con la empresa Enrique Tomás. La firma catalana, especializada en el sector de la restauración y conocida por su red de establecimientos de jamón y productos ibéricos, se convertirá en uno de los aliados estratégicos del Barça en los próximos meses.

El acuerdo aún no se ha hecho oficial, pero todo apunta a que se anunciará en fechas muy próximas. Con esta alianza, el club presidido por Joan Laporta continúa sumando apoyos en el terreno comercial, una de las áreas clave para garantizar estabilidad económica y seguir impulsando proyectos deportivos de primer nivel.

La entrada de Enrique Tomás en el universo Barça confirma la apuesta de la entidad por marcas de proximidad con fuerte presencia internacional, capaces de reforzar el vínculo entre la identidad del club y el mercado global. Desde la directiva azulgrana se valora especialmente el carácter innovador de la empresa y su proyección, que encaja con la estrategia de expansión de la institución.

Con este movimiento, el FC Barcelona sigue ampliando su red de patrocinadores en un curso en el que ya ha cerrado acuerdos relevantes en distintas áreas. El anuncio oficial servirá para detallar los términos de la colaboración y la visibilidad que tendrá Enrique Tomás en los diferentes activos del club, desde las instalaciones deportivas hasta los canales digitales.