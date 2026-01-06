El Barça cierra mercado con Cancelo y a la espera de Ter Stegen: no saldrá nadie más

El Barça está cerca ya de cerrar el mercado invernal a pesar de que se ha abierto hace muy pocos días. El fichaje relámpago de Joao Cancelo, que venía cocinándose desde finales de diciembre, será la única incorporación a la espera de recuperar a Gavi durante finales de febrero. Ahora, el club blaugrana solo está a la expectativa del futuro de Ter Stegen, ya que no saldrá nadie más. El alemán está meditando sobre su situación y es probable que su marcha no se defina hasta la recta final de este mes de enero. El ahorro del salario del alemán podría ser mínimo, por lo que no se esperan más sorpresas.

La dirección deportiva blaugrana no tenía previsto acudir al mercado de fichajes de invierno. Estaba decidido desde antes de las vacaciones Navideñas, pero la lesión de Christensen truncó todos los planes. Flick pidió un refuerzo atrás dada la situación de Ronald Araujo y la precariedad de los laterales -tal y como está la plantilla Balde y Koundé prácticamente no tenían sustituto- por lo que se estudió bien el mercado. En un primer momento, el Barça quiso traer a un central de perfil zurdo, pero las opciones no convencían y los futbolistas deseados eran imposibles. Así que cuando el agente Jorge Mendes ofreció la posibilidad de Joao Cancelo, que se ajustaba al límite salarial, tanto Flick como Deco no dudaron. La llegada de un lateral polivalente con experiencia internacional puede dar mucho juego atrás y abrir la puerta a los descansos de jugadores clave.

Con el fichaje de Cancelo, el Barça cerrará plantilla este curso a la espera de que no haya algún percance físico importante más en lo que queda de enero y, sobre todo, a la situación de Ter Stegen. El club blaugrana le ha dejado claro que si desea quedarse lo puede hacer, aunque ya sabe que no tendrá minutos. A partir de aquí, debe ser el propio alemán el que de un paso al frente para marcharse cedido, ya que no va a aceptar traspasos ni la salida con la carta de libertad bajo ningún concepto.

Ter Stegen ha ido recibiendo el interés de algunos clubs europeos, pero en muchos casos solo se ha tratado de sondeos. Las opciones de Turquía no le convencían, así como las de algún equipo menor de Alemania. Tampoco ha querido escuchar a clubs de Arabia Saudí, con el Al Nassr muy interesado en su futuro. Parece que la opción del Girona le seduciría a nivel personal, aunque no ha tomado la decisión definitiva. En este caso, el Barça debería pagar buena parte de la ficha que le resta de aquí a finales de temporada.

No se va a producir ninguna salida más. Y eso que han llegado propuestas de cesión por Casadó y Marc Bernal, dos centrocampistas que están contando con menos minutos. Flick no quiere que salga nadie ya que entiende que todos van a ser muy importantes y ni el regreso cercano de Gavi le ha hecho cambiar de opinión. Ahora se quedan todos y en junio ya se tomarán decisiones en función de la planificación del próximo proyecto.