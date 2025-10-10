El Barça cierra filas con Lamine Yamal

Es lo que tiene, en unabrir y cerrar de ojos, haberse convertido en una estrella mundial, que todos hablan de ti. Con solo 18 años cumplidos el pasado mes de julio, Lamine Yamal está en boca de todos porque, de la misma manera que nadie le discute un talento único para jugar a fútbol, su enorme juventud y carácter extrovertido genera cierta inquietud a su alrededor.

El de Rocafonda forma parte de una generación permanentemente expuesta en redes sociales, algo que en su caso se multiplica exponencialmente, aunque no le incomoda, sino todo lo contrario. La prueba es su afición por generar impacto cambiándose el peinado, estrenando 'brackets' azules y grana en el Bernabéu o compartiendo la fiesta de su decimoctavo aniversario.

Ser un personaje público provoca elogios y críticas, no solo por su desempeño como futbolista. Su vida privada también despierta interés y, aunque Lamine solo comparte aquello que desea compartir, el ruido a su alrededor es enorme. Y todo aquello en lo que está implicado acaba magnificándose y convirtiéndose en debate público. Ocurrió con la polémica y el cruce de declaraciones entre RFEF y Barça, la convocatoria de De la Fuente y la posterior desconvocatoria tras comunicar el club que seguía lesionado.

Flick mira fijamente a Lamine Yamal durante el partido de este domingo / Valentí Enrich

Flick no se cortó ni un pelo a la hora de defender a su jugador tras regresar con una pubalgia y ser infiltrado en el parón de selecciones del mes de septiembre, pero el propio técnico alemán tampoco dudó en pedirle públicamente que, pese a ser "excepcional, dede centrarse en trabajar más, para llegar al siguiente punto, uno o dos escalones más, tiene que esforzarse". El entrenador del Barça es, por supuesto, voz autorizada en este caso porque es él a quien le toca gestionar hoy su carrera.

Lo que ya no es tan normal son las críticas que llegan externas, esas que, lejos de buscar el bien para el canterano, tienen el objetivo de hacer daño. De ahí que el Barça, en bloque, haya cerrado filas con Lamine Yamal, al que está protegiendo y va a proteger para que siga creciendo en el club que le ha visto hacerse gigante. No todo es de color de rosas, tampoco en el Barça, y el de Rocafonda, aseguran, debe entender ciertos códigos que rigen el vestuario de un equipo profesional, pero se trata de temas internos que, en consecuencia, se resuelven desde dentro.

Muy maduro, pero sigue teniendo 18 años

De puertas a fuera, unanimidad absoluta, como demuestran las declaraciones del máximo representante del club, el presidente Joan Laporta, que ha cerrado cualquier debate en sus últimas declaraciones: "Lamine es un genio. Tenemos que arroparle, darle los mejores consejos, pero ya es mucho más maduro que un chico de su edad por lo que ha vivido", asegura quien ha visto a muchos canteranos alcanzar el éxito en la primera plantilla.

Lamine, decepcionado tras caer contra el PSG / Valentí Enrich / SPO

De ahí que no esconda que "esta fama le puede sobrepasar, pero lo lleva muy bien. Tiene 18 años, entrena cada día", incluso más ahora que está lesionado: "Es disciplinado con la pubalgia y con lo que se le dice desde el club, sigue al detalle todo para mejorar. La forma de tratarle es ayudándole, se equivocará como todos, y quizá más, porque es muy joven", dijo Laporta sin paños calientes y mostrando el aprecio que le tiene: "Es un chaval que se hace querer”.

En la misma línea se ha mostrado uno de sus compañeros, Pau Cubarsí, con quien ha compartido muchos años en la cantera, en una entrevista concedida a SPORT desde la concentración de la selección española: "Lamine sabe aislarse, estar tranquilo y no hacer caso a lo que digan porque él sabe que es muy bueno, todos los sabemos. La gente que no quiere que le vaya tan bien en su vida intentan desestabilizar un poco desde fuera, pero él es fuerte mentalmente y no piensa en esto".

Bernal, Cubarsí y Lamine, en sus primeros años en el Barça / SPORT

No hay discrepancia a nivel interno: compañeros, jóvenes y veteranos, además de su entrenador, Hansi Flick, al que le toca en ocasiones ejercer su autoridad como máximo responsable de la plantilla, pero también el club con su presidente a la cabeza, cierran filas entorno al de Mataró. Todo el mundo es consciente de que, pese a su gran madurez y personalidad, sigue teniendo solo 18 años y necesita la fortaleza y experiencia de quienes le rodean.