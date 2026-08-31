El Barça cierra el fichaje de Mikael Baza

El Barça ha alcanzado un acuerdo total con el Hamburgo por Mikael Baza, central alemán de solo 16 años considerado uno de los grandes talentos defensivos de su generación. Florian Plettenberg, periodista de Sky Sport, ha avanzado que la operación está cerrada y que el jugador se convertirá en nuevo futbolista azulgrana.

Según la información de Plettenberg, el reconocimiento médico y la firma del contrato están previstos para este martes. Baza se comprometerá con el Barça hasta 2029.

La operación responde a la estrategia del club azulgrana de incorporar jóvenes talentos con gran proyección. El plan previsto para Baza pasa inicialmente por continuar su formación en la estructura del fútbol base, con presencia en el Barça Atlètic y el Juvenil, pero con proyección para el primer equipo.

Una apuesta de futuro para la defensa

Baza es un central de apenas 16 años que ha despertado el interés de varios clubes por sus condiciones y su potencial. Su llegada se enmarca en la búsqueda del Barça de un central zurdo joven con potencial para el primer equipo en el futuro.

El club azulgrana ya había puesto sus ojos en el futbolista durante este mercado. De hecho, su nombre apareció entre las opciones que manejaba la dirección deportiva para reforzar la posición después de que Álvaro Cortés decidiera salir del club. Ahora, según Plettenberg, el Barça ha conseguido adelantarse y cerrar definitivamente la operación con el Hamburgo.

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Primo de Jonathan Tah

Baza tiene además un vínculo familiar con uno de los centrales más reconocidos del fútbol alemán: es primo de Jonathan Tah, internacional alemán y actual jugador del Bayern de Múnich. El Barça incorpora así a una de las grandes apuestas de futuro para su defensa. Con solo 16 años, Baza todavía tiene por delante un largo proceso de formación, pero el club azulgrana ya ha decidido apostar por él con un contrato hasta 2029.