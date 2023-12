El Barça cierra el año con la resaca del adiós de Giráldez

El Barça se mide este jueves (21.00 horas/DAZN) en el Johan al Rosengard en la Champions aún asimilando el anuncio de Jonatan Giráldez. En el club se ha vivido con frustración su salida en junio, pero también con un sentimiento de comprensión ante una oferta irrechazable. "Nos cogió un poco por sorpresa, pero es ley de vida. Los jugadores y los entrenadores van y vienen. Lo más importante es que el que venga mantenga la línea sobre lo que estamos trabajando", apuntó Marta Torrejón, que puede convertirse en la segunda jugadora con más partidos con el Barça.

El propio Giráldez no parece estar cómodo en el centro del debate. Lo dejó claro antes de medirse al Rosengard: una vez conocida la noticia, las jugadoras vuelven a ser las grandes protagonistas en la Champions. "Mañana no espero nada... espero que haya una buena acogida al equipo. No espero ni deseo nada especial, todo el enfoque está en las jugadoras, que son las protagonistas".

Se da la circunstancia de que Giráldez puede llegar a la victoria 100, una estadística que afronta con naturalidad y orgullo. "Me lo comentaron, porque no era consciente. Esto supone mucha alegría; ganar los partidos es difícil, pero en dos temporadas y media, lograr esta cifra habla muy bien de la actitud y predisposición con la que entrenan".

Enfrente el Barça tendrá al equipo más asequible del grupo. Las azulgranas suman tres victorias en tres encuentros y en Suecia las ganaron por 0-6. Giráldez se impone hacer un partido "perfecto" para cerrar el año. "Desde la última pausa, estamos jugando muy bien. Contra Rosengård obtuvimos un rendimiento muy bueno y mañana quiero hacer un partido perfecto. Que las jugadoras disfruten de lo que hacen y hagan disfrutar a la afición".

Las renovaciones pendientes

El técnico también instó al club a concretar las renovaciones pendientes de jugadoras importantes y reconoció que están rastreando el mercado de centrales. "En este momento, debido a las lesiones que hemos tenido, es una posición que debemos intentar reforzar, aunque haya jugadoras de otras posiciones que estén rindiendo a buen nivel. Estamos explorando las opciones disponibles". Ante las suecas seguirá sin estar disponible Alexia Putellas, pero Giráldez aseguró que, en principio, cuenta con Patri y Dragoni.

🎙 Marta Torrejón: ❝El partit que vam fer a Rosengard va ser complet. Hem de millorar els petits defectes que vam tenir per poder fer un partit de 10❞

#BarçaRosengard pic.twitter.com/xGXYexiTKy — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) December 20, 2023

Por su parte, la entrenadora del Rosengard, Olivia Schough, se marcó un objetivo de mínimos ante el Barça. "Nuestro objetivo mañana es jugar mejor. La temporada no ha ido como queríamos; la Champions es una oportunidad para mejorar nuestro juego. Perdimos 0-6, pero tuvimos algunos buenos minutos. Todavía hay mucho por mejorar, tanto en defensa como en ataque. No deberíamos encajar seis goles".

Alineaciones posibles:

FC Barcelona: Paños; Bronze, Torrejón, Engen, Ona Batlle; Walsh, Aitana, Patri; Graham, Brugts, Salma.

Rosengard: Mukasa; Brown, Obaze, Arnardottir, Wik; Jansson, Bredgaard, Oling; Larsson, Schough, Andersson.