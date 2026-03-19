El Barça cierra el 8M con una jornada centrada en el liderazgo femenino

El FC Barcelona puso este jueves el punto final a la campaña “La igualdad crea valor”, impulsada con motivo del Día Internacional de la Mujer, con una jornada participativa centrada en el liderazgo femenino. El acto, celebrado en la Sala Comercial de las Oficinas Centrales, reunió a cerca de 200 personas, principalmente socias y socios del club, en una sesión que combinó reflexión, diálogo y experiencias compartidas.

La iniciativa, enmarcada dentro del compromiso estratégico del Barça con la igualdad de oportunidades y la promoción de una cultura inclusiva, ha buscado visibilizar el papel clave de las mujeres en el día a día de la entidad. La buena acogida del encuentro refleja, además, el creciente interés por generar espacios de participación en torno a esta temática.

El evento contó con una amplia representación institucional, con miembros del Comité de Dirección y responsables de distintas áreas del club, lo que evidenció el carácter transversal de la iniciativa. También participaron representantes del ámbito empresarial e institucional, así como entidades colaboradoras, aportando una visión diversa sobre el liderazgo femenino.

El eje central de la jornada fue un taller experiencial conducido por las psicólogas Areia Estibalez y Paula Sastre, de la plataforma “Somos Estupendas”. A través de dinámicas participativas, las asistentes trabajaron aspectos vinculados al bienestar emocional, la conexión y la reflexión colectiva, en un ambiente cercano que favoreció el intercambio de experiencias.

La sesión también contó con la participación de jugadoras de la Fundación Barça Genuine, reforzando el compromiso del club con la inclusión y la diversidad. Con este acto, el FC Barcelona cierra una campaña que consolida su apuesta por el empoderamiento femenino como uno de los pilares del presente y futuro de la entidad.