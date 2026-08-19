El Barça, cerca de traspasar a David Oduro

El mercado de salidas en el Barça Atlètic sigue al rojo vivo. Según ha podido confirmar SPORT, David Oduro está a punto de poner punto y final a su etapa en la entidad barcelonista. El carrilero zurdo ghanés, que lleva dos temporadas en las filas del filial culé, saldrá traspasado en una operación estratégica en la que el FC Barcelona se reservará el 50% de los derechos de una futura venta para mantener controlado su crecimiento deportivo.

A principios de este verano, las oficinas de la Ciutat Esportiva ya recibieron una propuesta formal procedente del Sturm Graz austríaco. En aquel momento, la dirección deportiva azulgrana optó por frenar la venta a la espera de cómo se reestructuraba la plantilla y el mercado en la posición de lateral izquierdo. El jugador era partidario de moverse a una categoría superior y Sturm Graz le ofrecía la posibilidad de jugar competiciones europeas. Pero, como decíamos, se declinó.

A principios de este verano, las oficinas de la Ciutat Esportiva ya recibieron una propuesta formal procedente del Sturm Graz austríaco.

Una vez analizado el panorama, la entidad considera que el carril zurdo está cubierto. La plantilla cuenta con la irrupción de Jordi Pesquer, una de las grandes apuestas de futuro del club que ha completado toda la pretemporada en la dinámica del primer equipo, y con el reciente fichaje del ecuatoriano Josué Caicedo para reforzar la zaga del filial.

Con la demarcación apuntalada, ahí sí se ha acelerado la salida de Oduro. El jugador, como adelantábamos desea salir para buscar nuevos retos en alguna categoría superior. Durante estos dos cursos en la disciplina azulgrana, el joven carrilero ha tenido una presencia destacada, ofreciendo sensaciones positivas gracias a su potencia física y al gran recorrido de su pierna izquierda.

El mercado de salidas en el Barça Atlètic sigue al rojo vivo.

Actualmente, la vía más avanzada para concretar su traspaso es la del Aston Villa. La entidad británica planea acometer su fichaje para incorporarlo a la disciplina del Annecy francés, club de su misma propiedad que milita en la Ligue 2. Aun así, la operación no está del todo cerrada y también existe el interés del Tondela portugués. De hecho, el club luso vendió a su lateral zurdo titular al Riga para generar espacio para la llegada de Oduro. También hubo una propuesta del Marítimo, de la máxima categoría portuguesa.

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Los flecos definitivos se están ultimando estos días, pero la decisión está tomada: David Oduro dejará de vestir la camiseta del Barça de forma inminente.