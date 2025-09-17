El Barça, cerca de renovar con Spotify

La relación entre el Barça y Spotify está dejando muy buenas sensaciones en ambas partes. La actual es la cuarta temporada que la plataforma audiovisual se anunciará en la camiseta del primer equipo masculino y femenino, la última antes de que se extinga el contrato. Sin embargo, los caminos parece que seguirán unidos.

Según ha podido saber el programa 'Què t'hi Jugues!' de la Cadena SER, Spotify ya ha comunicado al Barça su voluntad de seguir procesándose en el frontal de la camiseta cuatro temporadas más, de la 2026/27 a la 2029/30. De hecho, antes del 1 de julio tenía que comunicar al club si tenía intenciones de renovar el contrato y así lo hizo. A estas alturas, el Barça y Spotify ya están hablando y acercando posturas para ejecutar esta opción de renovación que tienen firmada desde 2022.

En estas cuatro temporadas, Spotify ha estado pagando 57,5 millones de euros para anunciarse en el frontal de la camiseta, a los que hay que sumarle 5 millones más por la camiseta de entrenamiento. El patrocinio de la camiseta de entrenamiento, sin embargo, caducaba este pasado 30 de junio, aunque la marca sigue visible en esta prenda.

Mejores condiciones: 65 millones

Por contrato, el club y Spotify tienen firmada una opción de renovación que garantiza 65 millones de euros anuales al Barça por la camiseta de juego, con la opción de ampliar la publicidad también de la camiseta de entrenamiento: 10 millones por el frontal, 5 millones por la espalda (ahora está el patrocinio del Congo) y 15 millones si se quiere anunciar a ambas partes, frontal y dorsal.

Veremos si acaban siendo estas cifras o se acaba renegociando el acuerdo, ya que el Barça considera que su camiseta, con Lamine Yamal habiendo explotado como futbolista y con el equipo siendo candidato a todos los títulos, ha subido de valor y ahora vale más de 65 millones. Sin embargo, el contrato especifica esta cifra y es Spotify quien tiene la opción de renovarlo por esta cantidad ya pactada por adelantado.