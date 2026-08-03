El Barça, cerca de quedarse sin Asllani, un delantero que sí gustaba a Flick

Fisnik Asllani ha sido uno de los nombres que el Barça ha seguido con mucho detenimiento a lo largo de la temporada para reforzar la posición de delantero. El joven atacante del Hoffenheim llamaba la atención por su proyección y precio ya que tenía una cláusula de salida de 29 millones de euros. No era una opción prioritaria, pero tal y como está el mercado, el área técnica intensificó su seguimiento y también la información sobre su futuro. Y hubo contactos. Hansi Flick tenía muy buenos informes sobr este jugador y el Barça sabía que Asllani estaba como loco por firmar. Según 'Bild', finalmente no se habría producido el movimiento blaugrana o Asllani se ha cansado de esperar y todo indica que firmará en las próximas horas por el Red Bull Leipzig, club que apuesta firmemente por las jóvenes figuras emergentes.

Fuentes blaugranas confirman que internamente se ha trabajado el nombre de Asllani en las últimas semanas valorando pros i contras de una operación que no estaba encima de la mesa. El Barça solo estaba por la labor de traer a un '9' incontestable y no apuestas, por lo que toda la atención se ha puesto en Julián Álvarez. Al comprobar la dificultad de las negociaciones, el club blaugrana habría abierto otras vías y la opción Asllani ganó enteros en una parte de los técnicos blaugrana. Eso sí, el Barça no iba a hacer ningún movimiento definitorio hasta agotar todas las vías posibles para fichar a Julián Álvarez.

Ha sido llegar agosto y Asllani habría tomado su decisión aceptando la propuesta del Leipzig. En Alemania lo dan por hecho salvo sorpresa de última hora. Y, de hecho, el futbolista se ha caído ya de la pretemporada del Hoffenheim para tener libertad de acordar su futuro. Finalmente pagarán 30 millones de euros por el delantero, que firmaría contrato para las próximas cuatro temporadas. Si Asllani explota totalmente en el Leipzig, su precio se multiplicará con toda seguridad.

Asllani nunca ha escondido su sentimiento blaugrana y en los últimos meses ha lanzado varios guiños por las redes sociales impulsando lo que podía ser su candidatura a vestir la camiseta del Barça. Y sí es cierto que el club blaugrana sondeó la opción con su entorno. Finalmente, si se confirman las noticias llegadas de Alemania, o bien no ha querido esperar más o bien el Barça consideró que ahora no era el momento óptimo para avanzar en esta operación.