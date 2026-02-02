El Barça está muy cerca de llegar a la regla del 1-1

El FC Barcelona está cada vez más cerca de llegar a la ansiada regla del 1-1 que marca el fair play financiero de LaLiga. El club azulgrana, que lucha para poder inscribir jugadores con normalidad desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia, alcanzó el 1-1 hace poco más de un año tras la operación por la que cedió la explotación de 475 asientos VIP del Spotify Camp Nou por 100 millones de euros a dos grupos inversores: New Era Visionary Group y Forta Advisors.

Aquella operación sirvió para inscribir a Pau Víctor y Dani Olmo. Semanas después, LaLiga quitó aquel privilegio al Barça tras no ser contabilizada dicha operación por la empresa encargada de auditar las cuentas del club.

No gustó aquella decisión al Barça pero la aceptó y la junta directiva de Laporta siguió trabajando para llegar al 1-1, algo que no logró en verano pero que está cerca de conseguir para el próximo mercado veraniego. Y es que según se ha explicado en el programa 'La Posesión' de Sport TV, el club azulgrana está a poco más de diez millones de lograr tan esperado objetivo.

Se está acercando tanto tras algunas operaciones como la renovación de Frenkie de Jong y haber repartido en más años las cantidades que tenía diferidas, la lesión de Gavi y no haber fichado sustituto alguno o la reciente operación por la que el club azulgrana cederá su nombre y su escudo en una ciudad de lujo que se construirá en Dubai, operación que debe ser ratificada por la Asamblea de Compromisarios y que también hará que dicho logo luzca en la parte trasera de la camiseta del primer equipo en lugar de Acnur en los partidos que no sean de Champions. También ayuda el traspaso de Dro al PSG por 8,2 millones de euros.

Los avales

De hecho, la operación de Dro, como explicó la periodista Marta Ramón en RAC 1, ha permitido a la junta directiva recuperar uno de los avales que había presentado ante LaLiga, algo muy importante antes de la dimisión de la misma y la convocatoria de elecciones. El aval recuperado es uno que ascendía a 19 millones de euros y que sirvió para inscribir en verano a futbolistas como Bardghji, Szczesny y Gerard Martín. La junta directiva todavía tiene otro aval de siete millones de euros por no haber cumplido con el presupuesto de la masa salarial no inscribible.

Las buenas noticias van llegando a la junta directiva de Laporta. Según fuentes del club, el paso que falta para que se llegue a la regla del 1-1 es cobrar los 30 millones de euros que faltan de la operación de los asientos VIP. En su día, la operación se estructuró de la siguiente manera. De entrada, Forta Advisors pagó 30 millones de euros. Los 70 restantes los debía pagar New Era Visionary Group, firma representada por el moldavo Ruslan Birladeanu. Aquel enero, ya ingresó 28. Se estableció un calendario de pagos de los restantes 42 millones. Se han ingresado 12 y en junio está previsto que lleguen los 30 que faltan.

Llegar a la regla del 1-1 es muy importante para el Barça, pues el club azulgrana debe afrontar el próximo verano algún fichaje importante. Los grandes objetivos son un delantero centro y un central zurdo.