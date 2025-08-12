El Barça, cerca de fichar a dos perlas africanas más

El Barça sigue muy atento al mercado africano para intentar avanzarse en el mercado. Por ello, firmaron un convenio de colaboración con la academia Africa Foot, con el que ya trajeron al extremo maliense Ibrahim Diarra, que jugará en el filial y que ya destacó en la Youth League la temporada pasada. Los dos nuevos talentos por los que apostaría el club blaugrana son los también malienses Aboubacar Maiga y Moustapha Traoré, que ya tendrían el visto bueno de los ojeadores blaugrana para llegar unos meses a prueba con la intención de firmarlos a largo plazo. Se trata de dos de las joyas del fútbol maliense y futbolistas seguidos por otros clubs.

Aboubacar Maiga es el futbolista que encajaría más al Barça en estos momentos. Se trata de un centrocampista organizador muy técnico y con unas habilidades excepcionales para el fútbol africano. Es un futbolista creativo, con una gran visión de juego y que podría aclimatarse a la posición de '4' tan trabajada en el fútbol base barcelonista. Los técnicos del Barça llevan meses siguiendo sus evoluciones y están convencidos de que puede tratarse de un jugador muy interesante.

Moustapha Traoré es un extremo muy rápido con gran desborde en el uno contra uno y buen centrador. Los técnicos de la academia destacan su capacidad técnica y de progresión aunque le faltaría mejorar sus estadísticas con el gol. Un futbolista potente y habilidoso parecido a Ibrahim Diarra, que tan buenas impresiones ha dejado en el club blaugrana en los meses que lleva fichado.

La operación, tal y como se realizó con Ibrahim Diarra, pasa por traer a los futbolistas para que comiencen a entrenarse con el equipo juvenil del Barça y vayan aclimatándose al fútbol europeo. Si se adaptan el juego y al estilo blaugrana, el Barça les ficharía al cumplir los 18 años para que pudiesen desarrollar su carrera en la entidad barcelonista. Por el momento, estos serían los dos únicos futbolistas africanos que entrarían en la lista del fútbol base para la actual temporada a la espera de cazar más talento en el futuro.

El Barça y Africa Foot, una academia que trabaja con centenares de niños en África, firmaron un acuerdo que se extenderá hasta el 2028. El club blaugrana patrocina parte de sus actividades a cambio de tener prioridad en escoger a los talentos que destacan más en la escuela y que, en algunos casos, ya son futbolistas internacionales en categorías inferiores. En el Barça están convencidos de que se trata de una gran inversión a medio y largo plazo y, por ahora, comienzan a verse sus frutos.