El Barça, cerca de fichar al central Spina

Barça y Atlético de Madrid estarían negociando el traspaso del joven central argentino Gerónimo Spina, que este curso ha jugado en el filial del Atlético de Madrid, aunque Simeone le ha llegado a convocar con el primer equipo. El central de 20 años llegó al club colchonero procedente de Estudiantes de la Plata con la carta de libertad y tras una dura polémica ya que se acogió a la denominada 'patria potestad' para cambiar de país y de club, algo que provocó mucho enfado en el club argentino. Spina es un central con muchísima proyección de futuro y una apuesta de futuro.

Según 'Cazurreando', los dos clubs están ya ultimando la operación. A Spina le quedaban dos años en el Atlético de Madrid y es probable que haya contraprestación económica además de un porcentaje de una futura venta para los colchoneros. Y es que el Atlético contaba con el futbolista, que el año pasado estuvo incluso inscrito en la lista A de la Champions y tuvo opciones de jugar algún partido.

El agente del jugador, que es el mismo que el de Juan Foyth del Villarreal, estuvo esta semana en la ciudad deportiva del Barça reunido con el director deportivo, Deco, para ultimar los detalles de la operación. No hay nada cerrado, pero es evidente el interés del jugador por parte del Barça para reforzar al filial aunque podría entrar también en dinámica del primer equipo dependiendo de su rendimiento con el Barça Atlètic.

La negociación por Spina se enmarca en el plan que tiene Deco para captar talento joven por Europa y avanzarse al mercado. Dada la situación económica del Barça, el club blaugrana apuesta por invertir en futbolistas ya jóvenes para que vayan creciendo desde el filial y puedan ser aptos para el primer equipo o bien sea un activo importante para sacar beneficio de cara al futuro.

La salida de Íñigo Martínez del club también deja la posición de central con solo cuatro efectivos, por lo que los jugadores de La Masia podrían tener más participación en esta demarcación durante la temporada si hay lesiones o sanciones.