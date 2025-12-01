El Barça tiene cerca el fichaje del delantero Hamza Abdelkarim

El Barça está cerca de incorporar a una de las grandes joyas del fútbol africano. El club está en negociaciones para traer este mes de enero al delantero egipcio Hamza Abdelkarim, que destacó de forma muy positiva en el último Mundial sub'17 disputado en Qatar. Varios medios de comunicación egipcios avanzaron las negociaciones este fin de semana al igual que el periodista Achraf Ben Ayad en las últimas horas y 'SPORT' puede confirmar que las conversaciones llevan avanzando hace unas tres semanas y que hay optimismo en que todo se pueda concretar a pesar del interés de muchos clubs europeos en su fichaje.

Abdelkarim era ya un jugador muy seguido en Europa y el Bayern de Munich intentó su fichaje este verano, aunque la propuesta no gustó a su club, el El Ahly egipcio por lo que el delantero se quedó en su país a la espera del Mundial sub'17. Fue en este torneo en el que el jugador se destapó siendo nominado MVP de varios encuentros y sorprendiendo por su capacidad goleadora y su remate. El Barça se quedó sorprendido de sus aptitudes e iniciaron negociaciones para reforzar a un Barça Atlètic necesitado de delanteros.

Hamza Abdelkarim cumplirá 18 años este mes de enero por lo que podría fichar sin problemas y ahora se está ultimando la modalidad de la operación. La vía más probable es a través de una cesión con opción de compra, aunque tampoco se descarta el traspaso definitivo. Su club era muy reacio a sacarlo ya que su proyección es enorme, pero el futbolista está encantado con el interés del equipo blaugrana y quiere venir.

En estas últimas semanas, la puja por el futbolista ha sido muy grande. Manchester City, Bayern, Olympique de Lyon y Milan han contactado con el El Ahly egipcio para posicionarse, pero el Barça ya se había movido con antelación y parece que lo tiene bien encarrilado. De hecho, el futbolista ha firmado con una agencia de representación europea en las últimas horas para completar ya su desembarco al club blaugrana.

Hamza Abdelkarim es un delantero con buena talla, un rematador de área y su principal virtud es el chut. En el Mundial sub'17 marcó varios golazos y en las categorías inferiores de su club siempre ha sido el máximo realizador. A sus 17 años ya ha debutado con el primer equipo y ahora ya formaba parte de la plantilla profesional disputando algunos encuentros como titular. El Barça tiene mucha fe en un jugador que se lo disputaban muchísimos equipos y que podría sorprender. La idea es que vaya adaptándose y que el próximo verano haga la pretemporada con el primer equipo.