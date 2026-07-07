El Barça, muy cerca de atar el fichaje de Joao Cancelo

Joao Cancelo puede convertirse en el próximo fichaje del Barça en los próximos días. La operación, según confirman fuentes del club blaugrana, está ya muy avanzada y la eliminación de Portugal del Mundial provocará un acelerón definitivo al asunto. El lateral portugués firmará por las dos próximas temporadas a través de un traspaso que no superará los 10 millones de euros entre fijo y variables. Solo faltaría solventar unos flecos fiscales del contrato del futbolista, que en Arabia Saudí no tributaba nada y que ahora sí lo hará en su estancia en el Barça en los próximos años al residir en el país durante más de seis meses.

Cancelo siempre había sido la opción prioritaria del Barça para reforzar la posición de lateral tras su excelente final de temporada como blaugrana. El portugués llegó como apaño en el mercado de enero tras la lesión de Christensen y acabó asaltando la titularidad como lateral por la izquierda imponiéndose a Alejandro Balde. El rendimiento del futbolista ha sorprendido a Hansi Flick, que le consideraba pieza fundamental para su proyecto por su polivalencia, su vocación ofensiva y su experiencia internacional.

La postura de Cancelo ha sido clave en las negociaciones, ya que el futbolista le comunicó al Al Hilal que no tenía intención alguna de regresar a Arabia Saudí. Se sintió traicionado por no haberle inscrito en la Liga dejándole en una situación muy comprometida en año de Mundial. La relación de Cancelo con el técnico, Simone Inzaghi, no es la mejor por lo que todas las partes consideran que un traspaso es la solución más beneficiosa. El Al Hilal ha luchado por ingresar la cantidad más alta que ha podido, pero su posición negociadora era débil en este caso por la predisposición del futbolista a jugar en el Barça. El club saudí tiene interés en Marc Casadó, pero las dos operaciones son distintas y se están tratando de forma separada, ya que aquí será el canterano blaugrana el que decida si desea salir hacia Arabia o elige un destino distinto.

Es probable que Cancelo aproveche sus vacaciones para finiquitar el año de contrato que le resta en Arabia Saudí. Va a perdonar muchísimo dinero y acepta un salario asumible para el Barça en los dos próximos años de contrato. Y, en principio, el Barça no firmará a ningún lateral más salvo que haya alguna salida inesperada. El club había colocado a Balde y Koundé en el mercado, pero por ahora ninguno de los dos ha querido salir y no se forzará ninguna situación. Cancelo jugaría por banda izquierda, mientras que la derecha estaría cubierta por Koundé y Eric Garcia, que este curso jugará muchos minutos por la banda. Habrá que ver cuál es la decisión final con Héctor Fort y con Xavi Espart, aunque todo indica que los dos podrían salir. Uno traspasado y el otro cedido, aunque la decisión final en estos casos se tomará tras la pretemporada.

El Barça había recibido numerosos ofrecimientos de laterales zurdos este verano, pero la dirección deportiva se había comprometido con Cancelo a que le esperarían hasta finales de mercado. El portugués siempre ha tenido un compromiso muy grande con el club y ha luchado para vestir la camiseta del Barça, por lo que Deco y Flick tenían claro que no se le iba a dejar tirado. Ya puso mucho de su parte cuando llegó cedido del Manchester City y este mes de enero rechazó una propuesta mayor del Inter para salir cedido hacia Italia.

Con el fichaje de Cancelo, el Barça ahora solo se centra en la llegada de un delantero con Julián Álvarez como gran prioridad. La operación sigue en pie, pero hasta después del Mundial no se sabrá si el argentino puede recalar o no en el Camp Nou. La dirección deportiva maneja alternativas, aunque como en el caso de Cancelo, hay un compromiso con el futbolista para hacer todo lo posible para lograr su incorporación.