¡El Barça, muy cerca del acuerdo total por Joan Garcia!

El fichaje de futuro de la portería del Barça está más caliente que nunca. El acuerdo entre el FC Barcelona y Joan Garcia, guardameta del RCD Espanyol, está muy cerca de ser una realidad, según informa el periodista especializado en mercado Fabrizio Romano.

Aunque todavía faltaría llegar a un acuerdo entre clubes o, en todo caso, que los blaugrana depositaran los 25 millones de euros de la cláusula, lo cierto es que la operación en términos personales entre el club y el jugador está muy avanzada por ambas partes.

Tanto la dirección deportiva del equipo liderada por Deco como el presidente Joan Laporta son optimistas respecto a llegar lo más pronto posible a un pacto para sentar las bases de un contrato que se espera que ligue al portero de Sallent del Llobregat a largo plazo con la entidad culé, que podría alargarse hasta 2031, un año hasta el que, a día de hoy, tan solo Lamine Yamal y Ronald Araujo tienen asegurado su continuidad.

El Barça, consciente de que se trata de una oportunidad única de mercado por la edad del jugador y su precio irrisorio (25 millones, como decíamos, ya que los cinco millones extra no se activaron por su no convocatoria con España para la Final Four de la Nations) en los números en los que se mueve el mercado actual para jugadores de futuro, ha acelerado el acercamiento con el entorno de Joan Garcia para tener la luz verde y anticiparse así a los clubes de la Premier League.

La llegada de Joan Garcia a Barcelona repercutirá de forma directa, de un modo u otro, en el actual número de la portería, el capitán Marc-André Ter Stegen. Desde el entorno del jugador insisten en que el alemán no está dispuesto a abandonar la entidad blaugrana ni siquiera en el caso de que se fiche a un portero del potencial del todavía arquero del Espanyol, que por otro lado si llega a Barcelona será con al promesa de, por lo menos, poder disputar la titularidad de la portería.

Así, si finalmente el Barça sigue adelante y consigue cerrar el fichaje de Joan Garcia y Marc-André Ter Stegen no abre la puerta a una salida -tiene contrato en vigor para las próximas tres temporadas con uno de los sueldos más altos de la plantilla-, Flick podría encontrarse con una situación incómoda a partir de julio donde deberá tomar una decisión para anda fácil. Veremos como el alemán, y el club, gestionan la patata caliente de la portería en las próximas semanas.