El Barça - Celta se paró más de 20 minutos por una emergencia en la grada

El fútbol, a veces, nos recuerda que no es más que lo más importante de las cosas menos importantes. En el Spotify Camp Nou, el corazón de los casi 60.000 espectadores se encogió en el minuto 38 de la segunda mitad. No fue por un gol rival ni por una decisión del VAR, sino por un grito de auxilio que bajaba desde la primera gradería.

Giráldez, el primero en ver el peligro

Todo ocurrió de forma frenética. Mientras el Barça dominaba el juego, la grada empezó a agitar los brazos con desesperación. Fue Claudio Giráldez, técnico del Celta, quien detectó la gravedad de lo que ocurría en las escaleras del estadio y avisó de inmediato al cuarto árbitro para que se detuviera el juego.

En ese momento, el azar quiso que el doctor azulgrana, Ricard Pruna, estuviera en las entrañas del estadio atendiendo a Lamine Yamal, que se había retirado minutos antes con molestias al marcar el penalti.

El "fichaje" médico de urgencia: García Cota

Sin dudarlo un segundo, García Cota, jefe de los servicios médicos del Celta y veterano de mil batallas con la Selección Española, saltó al graderío. Cota, experimentado, lideró las maniobras de estabilización en un silencio sepulcral que invadió el estadio, los 'stewards' hicieron un cordón para dar intimidad al momento. Durante 20 minutos eternos, los jugadores de ambos equipos esperaron en el césped.

Traslado a Bellvitge y alivio

Afortunadamente, la rápida intervención dio sus frutos. El paciente, un hombre de unos 60 años, fue estabilizado in situ y trasladado consciente en ambulancia al Hospital de Bellvitge. Según las últimas informaciones de Alfredo Martínez, de Onda Cero, el aficionado se encuentra fuera de peligro.

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Tras el susto, el partido se reanudó para jugar con normalidad el resto del encuentro.