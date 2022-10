Barça - Celta: solo existe LaLiga

El Barça busca aislarse del ruido de la Champions y centrarse en recuperar el liderato liguero El equipo necesita recuperar sensaciones tras la victoria mínima en Palma y la derrota en Milán

El Inter es pasado reciente y futuro inmediato, pero no es presente. El hoy pasa, única y exclusivamente, por el Celta, que visita el Camp Nou y pondrá a prueba la fortaleza del Barça en LaLiga. En la pizarra de Xavi solo aparece un mensaje escrito en mayúsculas: llegar al clásico ocupando la primera posición en la tabla y eso pasa por ganar después de que ayer el Real Madrid hiciera los deberes en Getafe y durmiera líder a la espera de la respuesta del Barça.

“Somos líderes y queremos seguir siéndolo”, aseguraba ayer el técnico en rueda de prensa, que se esforzó en mentalizar a sus jugadores de que la Champions no existe: “Iremos con el once que creamos mejor”, un equipo inicial en el que tendrá en cuenta “molestias, cansancio y partidos seguidos”, pero no la final ante el Inter del próximo miércoles: “No reservaremos a nadie, solo pensamos en mañana (por hoy)”. El mensaje al vestuario es meridiano.

La prioridad absoluta es sumar la séptima victoria consecutiva para mantener la posición de privilegio en un torneo que el Barça no gana desde la temporada 2018-2019. Pero, aunque Xavi intente aislar a su equipo del ruido europeo, ganar no es solo una cuestión matemática, sino la mejor manera de empezar a preparar la visita de los italianos. No sumar los tres puntos no sería ningún drama en LaLiga porque queda mucho por recorrer, aunque serviría para alimentar las dudas surgidas alrededor de los blaugrana tras la sufrida victoria en Mallorca y la derrota en Milán, donde el Barça no mereció perder y fue víctima de un atraco histórico, pero cuyo juego dejó muchos interrogantes.

Alicientes de sobras

El premio es demasiado gordo como para despistarse y el equipo no puede permitirse acabar el partido con malas sensaciones, lo que supondría añadir piedras a una mochila demasiado pesada a nivel europeo. Motivos para no pensar en el miércoles hay de sobras: Ter Stegen puede seguir alargando su racha de 534 minutos sin haber encajado un gol en LaLiga, Lewandowski quiere encadenar su séptimo partido marcando en el torneo de la regularidad y, a nivel anímico, una victoria convincente serviría para lanzar un mensaje de autoridad y un aviso contundente ante todo lo que está por venir.

El calendario aprieta y cualquier vacilación puede costarle muy caro al proyecto de Xavi, que necesita mostrar la misma solidez exhibida en LaLiga para seguir creciendo y, sobre todo, para llegar al Santiago Bernabéu la próxima semana en lo más alto de la clasificación. Tras la visita del Celta, el calendario liguero que le espera al Barça pondrá a prueba la fortaleza de los blaugrana.

La siguiente parada será el clásico en el Bernabéu, pero la exigencia no disminuye en todo el mes de octubre, en el que los de Xavi recibirán en el Camp Nou a Villarreal y Athletic, que con Valverde está siendo uno de los equipos del campeonato, y viajarán a Valencia para medirse al conjunto de Gattuso. Todos ellos rivales de mucho nivel que pelearán durante toda la temporada por jugar en Europa la próxima temporada. LaLiga se pone cuesta arriba.