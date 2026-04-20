El Barça no podría celebrar la Liga en Canaletes

La celebración del título de Liga del FC Barcelona sería diferente esta temporada. El club blaugrana tiene nueve puntos de venta sobre el Real Madrid cuando restan siete jornadas para terminar el campeonato. Una Liga que puede aclararse más en esta semana intersemanal en la que el conjunto blanco juega este martes frente al Alavés, mientras que el Barça mide sus fuerzas el miércoles ante el Celta.

El FC Barcelona es claro favorito, por lo que ya se está pensando en los festejos y los hinchas culés tienen un handicap y es que no podrán acudir a la emblemática fuente de Canaletes. El motivo son las obras que se están llevando a cabo en La Rambla de Barcelona y que impiden la congregación de aficionados en la zona.

Según anunció el programa 'Tu diràs' de RAC1, el Barça y el consistorio ya están trabajando en alternativas para ubicar a los aficionados en caso de consecución de la Liga. Una de las opciones es la también céntrica plaza de Catalunya, donde se podrían conglomerar los aficionados del Barça.

El concejal de deportes, David Escudé, explicó que "la Guardia Urbana está trabajando en un tema de seguridad y deberá hablarse evidentemente con el club para encontrar una alternativa". En este sentido, Escudé aclaró que "la última palabra la tendrán los cuerpos de seguridad".

Por otro lado, el responsable de deportes del Ayuntamiento también explicó que las obras de la tercera gradería del Spotify Camp Nou van por buen camino. Eso sí, no quiso asegurar totalmente que estará abierto en el inicio de la próxima temporada.

La capacidad actual del recinto barcelonista es de 62.000 y la intención es poderla ampliar hasta los 105.000 después del verano. Todo ello a la espera de poder completar el estadio con la cubierta, un periodo en el que el Barça deberá disputar sus encuentros en el Johan Cruyff, según anunció el presidente Joan Laporta.