El Barça celebra LaLiga y la Supercopa de España en la cena de los campeones

Es tiempo de celebración merecida en el Barça tras conquistar los títulos de LaLiga y de la Supercopa de España. Tras jugar este sábado en Mestalla, los futbolistas se irán desperdigando, muchos de ellos gozarán de unos pocos días de descanso antes de incorporarse con sus respectivas selecciones para preparar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Por eso, este mismo miércoles, cuando todavía está el vestuario completo, se celebra la cena de los campeones en un conocido restaurante de Castelldefels, el Casanova Beach Club, al que era asiduo Ronaldinho en su época de futbolista azugrana.

Flick fue el primero en llegar

El inicio de la cena estaba previsto para las 20.30 horas de la tarde, y como no podía ser de otra manera, uno de los primeros en llegar al restaurante fue el técnico azulgrana, Hansi Flick, que a esas horas en el día a día de su hogar ya ha cenado como buen alemán. Muchos aficionados esperaban la llegada de los protagonistas y Flick se dio un baño de masas, atento como siempre para hacerse 'selfies' o firmar autógrafos.

En cuanto a los futbolistas, el más 'madrugador' fue Marc Casadó, quien también se llevó el cariño de la afición.

Llegada de Hansi Flick a la cena de equipo / David Bernabeu

Expectativa por los invitados

Los trofeos de LaLiga y la Supercopa de España presidirán la cena en la que se espera el parlamento del capitán, Ronald Araujo, y la presencia de Joan Laporta, el presidente electo, junto a Rafa Yuste. Los familiares acompañarán a los futbolistas en una cena donde podrían estar Marc-André Ter Stegen, cedido al Girona pero que se recupera en Barcelona de una lesión, y Fermín López, que pasó el martes por el quirófano y se ha quedado sin Mundial.

Llegada de Laporta al restaurante / David Bernabeu

La llegada 'estrella' de Laporta

Joan Laporta volvió a hacer gala de su poularidad con una llegada al establecimiento de Castelldefels digna de una estrella. Desde que aparcó el automóvil en el que iba de copiloto hasta la entrada al restaurante, tardó cuatro minutos en los que no paró de atender a todos los aficionados que se le acercaron.

David Bernabeu

Araujo, con el pelo, azul y Lamine Yamal, con su pareja

Los futbolistas también fueron llegando en medio de una gran expectación. Y con sorpresas. Ronald Araujo se presentó con el pelo teñido de azul, tal y como le había adelantado a David Broncano en el programa 'La Resistencia'.

Lamine Yamal, por su parte, llegó a la cena acompañado de su pareja, Inés García, con la que había pasado unos días de vacaciones en Grecia.