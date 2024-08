El Barça celebra a los campeones de la Eurocopa

La fiesta del Trofeu Joan Gamper empezó con el reconocimiento a los jugadores del Barça ganadores de la Eurocopa con la selección española. Ferran Torres, Pedri y Lamine Yamal atendieron a Barça One antes de saltar al césped en la previa del pitido incial ante el AS Monaco, momento que aprovecharon para 'ofrecer' el oro a la afición.

Las frases de los campeones de Europa

Ante la preocupación por el estado físico de los internacionales, Lamine Yamal hizo un llamado a la calma y aseguró que "no estamos cansados, estamos siempre preparados para jugar". Además, apuntó que "estoy muy contento de volver a jugar en casa, que es donde más me gusta jugar."

Sobre su relación con Hansi Flick, el nuevo técnico del Barça, Lamine afirmó que hablaron durante la Eurocopa y comentó la relación que mantienen. "Flick es muy cercano con todo el mundo. Hemos hablado desde el primer momento que fichó". "Estoy ansioso por empezar a jugar a sus órdenes", decía el extremo de Rocafonda ganador de la Eurocopa.

Tras un verano donde ya se le ha etiquetado como estrella mundial, el del Barça explicó que no siente ninguna presión. "Hago lo que me gusta. Disfruto y no le veo ningún problema, nervios ninguno", aseguró Lamine Yamal.

Pedri se mostró ambicioso de cara a la nueva campaña con el club azulgrana: "Somos el Barça y tenemos que aspirar a todo, como todos los años". El canario aún se está recuperando de la lesión que sufrió ante Alemania en la Eurocopa: "Yo he estado lesionado así que con ganas de empezar".

El mediocampista ya se ejercitó en las instalaciones del Barça y pudo ver de primera mano la exigencia de Flick en las sesiones. "Los entrenamientos son duros. Hay un muy buen grupo de trabajo. El equipo va a estar esta temporada al cien por cien", afirmó Pedri.

Por su parte, Ferran Torres vio la pretemporada desde la distancia, aunque asegura que ve al equipo listo para competir. "Han hecho una gira muy completa, físicamente les hemos visto muy bien y llegamos muy bien al partido de hoy y al inicio de Liga", con el partido en Mestalla ya en la mente del 'tiburón'. Ferran Torres también está en proceso de adaptación con Hansi Flick: "Estamos conociendo al nuevo entrenador. De momento tenemos muy buenas sensaciones", afirmó Ferran Torres.

Sobre su paso por la Eurocopa, Ferran declaró que "ha sido una temporada espectacular con España", con la conquista del título internacional europeo.