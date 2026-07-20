El Barça celebra sus 50 Copas de Europa con una camiseta conmemorativa

El FC Barcelona ha vuelto a poner en valor uno de los grandes argumentos de su identidad como club polideportivo. Tras alcanzar esta temporada la cifra de 50 Copas de Europa entre todas sus secciones profesionales, la entidad blaugrana ha lanzado una camiseta conmemorativa para recordar un hito que ningún otro club europeo puede igualar.

La nueva prenda, que ya se encuentra disponible tanto en la tienda online del club como en la Botiga del Spotify Camp Nou, nace como un homenaje al recorrido europeo del Barça y pretende convertirse en un artículo de colección para los aficionados azulgranas.

Un homenaje al ADN polideportivo

El Barça alcanzó el medio centenar de títulos continentales gracias a las dos últimas Champions conquistadas esta temporada. El Barça Femenino levantó el trofeo en Oslo tras imponerse con autoridad al Olympique Lyonnais, mientras que el balonmano volvió a reinar en Europa después de superar al Füchse Berlín en la Final Four de Colonia.

Con estos éxitos, el reparto histórico de Copas de Europa queda de la siguiente manera: 22 para el hockey patines, 13 para el balonmano, 5 para el fútbol masculino, 4 para el fútbol femenino, 4 para el fútbol sala y 2 para el baloncesto.

Los jugadores del Barça de balonmano celebrando su última Champions / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Un diseño pensado para el coleccionismo

La camiseta está confeccionada en algodón y apuesta por un diseño exclusivo que reúne símbolos de todas las secciones profesionales. En la parte frontal aparecen el escudo del Barça, el logotipo de Nike y varios elementos gráficos representativos del carácter multideportivo del club.

La espalda concentra el principal elemento visual de la prenda: un gran número 50, acompañado por el listado de todas las Copas de Europa conquistadas por las distintas secciones blaugranas, convirtiendo la camiseta en un recuerdo de uno de los mayores hitos de la historia de la entidad.

Con este lanzamiento, el Barça quiere reforzar un mensaje que considera parte de su esencia: el éxito deportivo no se limita al fútbol, sino que se extiende a todas las disciplinas que integran el club y sustentan el lema de "Més que un Club".