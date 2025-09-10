El Barça cede al Valencia 290 entradas

El Barça hizo oficial este martes que el encuentro ante el Valencia se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff. Será el próximo domingo 14 de septiembre a las 21 horas. Desde que se dio a conocer el escenario de la cuarta jornada de Liga, se puso en marcha todo el operativo para la venta de entradas, que en su gran mayoría van destinadas a los socios que adquirieron el abono de temporada durante las dos temporadas en Montjuïc.

Además, de las 6.000 localidades disponibles, se usarán 475 para los asientos VIP, algo que ya ocurrió ante el Como italiano en el Trofeo Joan Gamper. Otro cupo irá para compromisos y, finalmente, la afición del Valencia también tendrá disponible un porcentaje. En concreto, serán 290 entradas a 30 euros cada una de ellas para los seguidores que quieran desplazarse hasta Barcelona.

"Nada ha cambiado"

Existía cierto malestar en el club che y sus socios porque se había especulado con la posibilidad de que, debido a la reducida capacidad del Johan Cruyff, no se cedieran localidades para el rival. Sin embargo, desde el Barça aseguran que la política del club en ese sentido no ha cambiado y este mismo miércoles por la mañana se han habilitado estas casi 300 entradas para el sector de la afición visitante.

Los operarios del Johan Cruyff instalan la cámara de la linea de gol de cara al Barça-Valencia. / DAVID BERNABEU

El Barça, de hecho, es uno de los clubs adheridos al acuerdo de 'Grada Visitante' de LaLiga, que garantiza un cupo de 300 entradas a un precio máximo de 30 euros para cada partido de LaLiga EA SPORTS como club visitante. "Esto no ha cambiado", aseguran desde el club, refiriéndose a la polémica surgida por informaciones que apuntaban que la entidad no cedería una zona de su estadio a los valencianistas.