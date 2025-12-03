"El Barça es como un casino: todo a Lamine"

Emmanuel Petit sigue regalando análisis de lo más jugosos cada vez que atiende a un micrófono. El que fuera gran jugador francés, con breve pasado en el Barça tras un cuantioso traspaso al Arsenal, se mostró de lo más contundente a la hora de analizar el juego del Barça. El internacional galo tiene muy claro que el conjunto de Flick no tiene opciones reales de ganar una Champions League en la actualidad.

Los argumentos de Petit, en declaraciones concedidas a Metro, no dejan lugar a dudas. De entrada, a modo de aperitivo, ahí va la primera sentencia sobre las aspiraciones reales del Barça en la presente temporada. "El Barça puede luchar por el título en España, pero no hay manera de luchar por ganar la Champions League".

El defensa reconoce que la actual plantilla azulgrana tiene buenos jugadores, pero advierte que está muy lejos del potencial que en años pasados le permitió codearse con los mejores e incluso marcar una época dorada en el fútbol mundial. "El Barça de hoy se basa, en gran medida, en el rendimiento de Lamine Yamal. El equipo tiene jugadores de primer nivel, pero no tiene jugadores de talla mundial, como en su época lo fue Lionel Messi".

Críticas a la defensa

Petit, al igual que otros ilustres analistas, acentuó sus críticas sobre el sistema defensivo del Barça. "¿Alguien cree que se puede ganar la Champions con estos defensas? Ni hablar. Es imposible. El equipo encaja muchos goles. Ya lo vimos la pasada temporada en las semifinales contra el Inter. ¿Cómo puedes encajar siete goles en semifinales? Alguien me puede decir, "sí, pero marcaron seis". No me vale".

Tras arremeter contra el nivel de la plantilla y el sistema defensivo, el internacional galo también abordó el nombre de moda: Lamine Yamal. Ahí sí fue más comprensivo, aunque al final el Barça volvió a recibir otro mazazo. "Si quitas a Lamine Yamal, ¿qué pasa en el Barcelona?. Ofensivamente sí, defensivamente no. El Barça de hoy es como un casino: todo apostado a Lamine Yamal".

Petit establece un paralelismo entre Lamine y Messi. "Lamine no puede ganar la Champions League solo. Messi, con todo respeto porque le tengo un aprecio enorme, no habría ganado la Champions League si no hubiera tenido a Xavi, Iniesta, Puyol, a todos esos chicos".

Aviso para Mikel Arteta

Petit no desaprovechó la oportunidad para lanzar una aterradora hipótesis de futuro para el Arsenal. "Mikel Arteta podría verse tentado a volver a España, especialmente a un club que conoció cuando era muy joven", en clara alusión al Barça.

El francés justificó un presunto cambio de aires del actual entrenador del Arsenal. "Después de siete años, si Arteta gana algo esta temporada, probablemente dirá: "está bien, iré al Barcelona, pero hay que cambiar algo, especialmente a nivel defensivo".