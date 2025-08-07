El Barça, candidato a todo: nominado a mejor club masculino y femenino

Pese a que en los últimos tiempos el FC Barcelona no ha atravesado su mejor momento deportivo, siempre ha tenido una cuota de protagonismo en la gala del Balón de Oro. Ya sea por el gran rendimiento del fútbol femenino o por la emergencia de los jóvenes talentos de La Masia, el club azulgrana se ha llevado algún premio relevante.

Precisamente, en la anterior celebración, cuando muchos esperaban que Vinicius se hiciese con el galardón a mejor jugador del año, una de las figuras principales fue el Barcelona. Aitana Bonmatí se llevó Balón de Oro para Aitana y Lamine Yamal el Premio Kopa. Los organizadores pusieron la guinda del pastel cuando hicieron sonar el 'Cant del Barça' al recibir el premio de mejor club femenino, momento en el que las jugadoras y el presidente Laporta subieron al escenario.

En esta ocasión, tras una gran temporada tanto en el equipo masculino como en el femenino, se prevé que la entidad catalana vuelva a ser cabeza de cartel. De hecho, el FC Barcelona está nominado en las categorías de mejor club del año femenino y masculino, algo que pone en valor el trabajo global de la entidad.

En este sentido, en la pasada temporada se dio la circunstancia de que el equipo de Pere Romeu y de Hansi Flick hicieron campañas casi calcadas, consiguiendo los mismos títulos. Los dos equipos ganaron la Liga, la Copa, la Supercopa y llegaron lejos en la Liga de Campeones, aunque las chicas estuvieron más cerca de hacerse con el trofeo.

Los contrincantes

En la categoría masculina, el Barça competirá con el Chelsea, ganador del Mundial de Clubes; el Botafogo, campeón de la Copa Libertadores; el Liverpool, vencedor de la Premier League; y el Paris Saint-Germain, que ha conseguido el triplete, por lo que es el máximo favorito para llevarse el premio. En los dos años anteriores, Real Madrid y Manchester City fueron coronados con este galardón.

Más opciones tiene el club azulgrana en la categoría femenina, en la que también están nominados el Arsenal, campeón de la Champions League; el Chelsea, ganador de la liga inglesa, el Ol Lyonnes, vencedor de la liga francesa; y el Orlando Pride. En caso de hacerse con el premio, sería la tercera vez consecutiva que el Barça es reconocido como mejor club del año.

Here are all our nominees for the 2025 Women's Club of the Year ⤵️



Arsenal

FC Barcelone

Chelsea

OL Lyonnes

Orlando Pride#ballondor pic.twitter.com/EgOiqFubOr — Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025

Las otras nominaciones del Barça

Más allá este premio, el FC Barcelona también ha sido uno de los clubes con más nominados en las diferentes categorías. En la más preciada, el Balón de Oro masculino, el club catalán cuenta con cuatro candidatos: Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha y Lamine Yamal, uno de los máximos favoritos. En la categoría femenina optan al galardón Patri Guijarro, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

Lamine Yamal posa con Aitana en la gala del Balón de Oro / EFE

Por otro lado, en el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador menor de 21 años, hay tres jugadores culers nominados: Lamine Yamal, que ya lo ganó el año pasado y que en principio podría volver hacerse con él, Pau Cubarsí y Vicky López.