¡El Barça puede ser campeón de Liga en el clásico contra el Real Madrid!

Un regalo no se puede, ni se debe, rechazar. El inesperado obsequio que llegaba en forma de derrota del Real Madrid a menos de tres horas de que empezara a rodar el balón en el Metropolitano fue recogido por el Barça. Los de Hansi Flick no desaprovecharon la oportunidad de salir del caliente feudo colchonero con siete puntos de ventaja sobre su máximo rival. Y no solo eso. Fue un triunfo con un inequívoco doble valor. Porque dejó la Liga más que encarrilada y porque supuso un golpe de autoridad y un serio aviso a su rival de anoche de cara a una eliminatoria de cuartos de la Champions League que seguirá ofreciendo, de eso no cabe duda, emociones muy fuertes.

Resumen, goles y highlights del Atlético de Madrid 1 - 2 FC Barcelona de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

Álvaro Arbeloa, que asumió personalmente el KO en Son Moix, sirvió la Liga al Barça en bandeja de plata y Hansi Flick recogió el guante. Costó lo suyo, pero el Barça se llevó un triunfo de oro del Metropolitano. Con el sello final de un Robert Lewandowski que golpeó el balón con el escudo para llevarlo al fondo de la red y ganar no solo el partido, sino también la batalla moral frente a un Atlético que visitará el miércoles el Spotify Camp Nou con un mal sabor de boca y una derrota muy reciente. Fue el primer capítulo de una trilogía que se desplaza a Europa.

El FC Barcelona afrontará la eliminatoria europea con LaLiga encarrilada, por no decir que casi, casi sentenciada. Hasta el punto de que los de Hansi Flick podrían cantar el alirón en el clásico del Spotify Camp Nou del próximo 10 de mayo, a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato, o incluso antes. Para darse el 'gustazo' de conquistar el campeonato contra el máximo rival, y el 'morbo' añadido que supondría, bastaría con que los azulgranas llegaran al clásico Barça-Madrid con la ventaja actual de 7 puntos y doblegar a los blancos en casa. La diferencia ascendería entonces a los 10 puntos con solo 9 por jugar.

Resumen, goles y highlights del RCD Mallorca 2 - 1 Real Madrid de la jornada 30 de LaLiga EA Sports / LALIGA

El calendario de Barça y Real Madrid antes del clásico

Antes del clásico de la Jornada 35, tanto Barça como Real Madrid tendrán que afrontar 4 partidos ligueros. Los azulgranas recibirán al RCD Espanyol en el derbi (11 de abril, 18.30 horas) y al Celta de Vigo en la fecha siguiente (22 de abril, 21.30 horas), y visitar primero al Getafe (25 de abril, 16.15 horas) y después, a Osasuna, el fin de semana del 2-3 de mayo.

Por su parte, los de Arbeloa reciben en el Santiago Bernabéu el viernes 10 de abril (21.00 horas) al Girona y al Alavés, el día 24 (21.30 horas), para después, desplazarse a La Cartuja (24 de abril, 21.00 horas) y al RCDE Stadium el 2-3 de mayo.

¿Y si es la celebración?

Si el Barça sigue su racha en LaLiga (ya son 6 victorias consecutivas) y el Real Madrid flaqueando, también podría darse la posibilidad de conquistar el título en El Sadar y celebrarlo en el 'clásico' ya veríamos si con pasillo blanco...

Pero también podría darse el caso contrario, que el Real Madrid se enganche a LaLiga y que el Barça pierda puntos por el camino. Si se da esta circunstancia, es conveniente recordar lo que les queda a ambos tras el clásico. A los de Hansi Flick, les quedaría Alavés en Vitoria, Betis en el Camp Nou y Valencia en Mestalla para cerrar LaLiga. Y al Real Madrid, recibir al Oviedo, visitar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán y concluir en el Santiago Bernabéu contra el Athletic Club de Bilbao.