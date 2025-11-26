El Barça solo tiene un camino en la Champions

Stamford Bridge volvió a ser una losa para el Barça. Cierto es que en el estadio del Chelsea, el equipo catalán vivió una de las mayores alegrías de su historia con aquel gol de Iniesta que metió al conjunto de Pep Guardiola en la final de la Champions, pero también lo es que el Barça solo ha ganado allí una vez. Ayer, visitaba Stamford Bridge para jugar contra el Chelsea por novena vez. Y nueva derrota.

Esta vez muy dolorosa. Por la enorme superioridad mostrada por el equipo de Enzo Maresca desde que metió el primer gol. Desde ese instante, el Barça careció de respuesta y Joan Garcia encajó dos goles más. Los de Hansi Flick se vieron muy perjudicados por la expulsión de Ronald Araujo a pocos minutos de acabar la primera mitad. Mala decisión la del uruguayo teniendo una tarjeta amarilla. Con diez, en la segunda mitad, el Barça no pudo hacer nada ante un Chelsea con mucho más ritmo. La de Stamford Bridge es la cuarta derrota de la temporada del Barça, que ha cedido los tres puntos en los tres partidos grandes que ha jugado. Derrota ante el PSG en Montjuïc y contra el Real Madrid y el Chelsea como visitante.

La obligación

El descalabro de Stamford Bridge fue importante, pero el Barça debe mirar hacia adelante. Perdió cinco puntos la temporada pasada en la primera fase de la Champions y este año ya ha cedido ocho. Suma siete puntos en cinco partidos y está obligado a ganar los nueve que quedan. Son tres partidos a priori asequibles. Visitará en dos semanas el Eintracht de Frankfurt el Spotify Camp Nou. Ya en el 2026, visita a Praga para jugar ante el Sparta y cierre de la primera fase en casa ante el FC Copenhague. Con nueve puntos, el Barça sumaría 16. Son los puntos que logró la pasada temporada el octavo clasificado. También el sexto y el séptimo. Fueron Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. Ocuparon las tres últimas plazas que otorgaban la clasificación directa para los octavos de final.

Esta temporada, de todos modos y como reconoció Flick tras la debacle de Stamford Bridge, parece que la clasificación directa puede estar más cara. Se verá con el paso de las jornadas. En ellas debe aparecer el Barça con una mejor versión que la mostrada en Londres. Lo intentará con la recuperación progresiva de jugadores. Joan Garcia ya ha sido titular en los dos últimos encuentros, Raphinha ha ido sumando minutos ante el Athletic y el Chelsea y se espera que un futbolista tan importante como Pedri pueda estar listo para reaparecer el próximo fin de semana ante el Alavés.

Solo quedarán los lesionados de larga duración, Gavi y Ter Stegen. Flick tendrá más argumentos para encarar un calendario duro tanto en Liga como en Champions. Además, el alemán deberá seguir trabajando la presión y la defensa en línea, que en Stamford Bridge tampoco acabó de funcionar.